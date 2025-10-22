Film-Festival sorgt für Aufsehen – Hollywood-Stars auf Mallorca

Hollywood zu Gast auf Mallorca! Am Dienstag (21. Oktober) fand die Eröffnungsgala des 14. Evolution Mallorca International Film Festivals in Palma statt. Der Ehren-Gast und Empfänger des Icon-Awards in diesem Jahr war der US-amerikanische Hollywood-Schauspieler Steve Buscemi, bekannt aus Filmen wie „Fargo“, „The Big Lebowski“ und „Armageddon“.

Neben ihm standen auch der irische Schaupieler Colm Meany und der deutsche Schauspieler Henning Baum auf dem roten Teppich. Ebenfalls zu Gast und Empfänger des zweiten Ehrenpreises: der griechisch-amerikanische Kameramann und Regisseur aus Hollywood Phedon Papamichael. Unsere Reporter waren vor Ort dabei als an diesem Abend Film, Filmschaffende und die Leidenschaft für den Film auf Mallorca zusammenkamen.

Eröffnungsgala läutet neuntägiges Evolution Mallorca Film Festival ein

Für den deutschen Schauspieler Henning Baum, der für die Serie „Der König von Palma“ auf Mallorca drehte, ist es das erste Film-Festival auf der Insel. „Ich habe vorher zwar auch schon Einladungen bekommen, aber noch nicht die Gelegenheit gehabt zu kommen.“

Der deutsche Schauspieler Henning Baum zu Gast auf dem 14. Evolution Mallorca Film Festival. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

„Man merkt hier, das ist eine coole Atmosphäre, nicht so überdreht. Die Leute kommen hier zu diesem Festival und sind neugierig – das hat einen ganz eigenes Gepräge“, sagt er über das Festival. Und worauf freut er sich am meisten? „Ich lasse mich ein bisschen treiben, bin einfach neugierig und guck mal. Ich lasse mich überraschen.“

Steve Buscemi erhält den ICON Award

Im Actionfilm „Con Air“ aus dem Jahr 1997 standen der irische Schauspieler Colm Meany und der aus Brookly – New York stammende Steve Buscemi gemeinsam vor der Kamera. An diesem 21. Oktober 2025 stehen sie auf der Bühne des Palau de Congressos auf Mallorca – denn es ist Colm Meany, der seinem Schauspiel-Kollegen den ICON Award im Rahmen des 14. Evolution Mallorca International Film Festival überreicht.

Der Hollywood-Star Steve Buscemi erhielt den Icon Award. Überreicht wurde ihm dieser von seinem Schauspielkollegen Colm Meany. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Mit den liebevollen Worten „Danke für all die unvergesslichen Charaktere, für die Ehrlichkeit deiner Arbeit und dafür, dass du uns alle weiterhin inspirierst“, holt Colm Meany seinen Schauspiel-Kollegen auf die Bühne und übergibt ihm den Award.

Mehr Nachrichten:

Neben der Preisverleihung und dem ersten Film an diesem Dienstagabend watet das Festival mit insgesamt über 130 Filmen aus rund 30 Ländern auf. Zudem gibt es zahlreiche Filmtalks und Workshops. Hier können Filmbegeisterte, zum Beispiel am 24. Oktober um 12 Uhr im Cine Rivoli mit dem Hollywood-Schauspieler Steve Buscemi über seinen neusten Film „Psycho Therapy“ sprechen.