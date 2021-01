Festivals 2021: Schock für Musikfans – Mega-Festival abgesagt

Diese Absage bedeutet nichts Gutes für die Festivals 2021. So wurde das Mega-Festival „Glastonbury“ in England am Donnerstagmittag wegen der anhaltenden Corona-Pandemie komplett abgesagt.

Das „Glastonbury“, eines der größten Musikfestivals in Europa, findet damit nun bereits das zweite Mal in Folge nicht statt. Die Entscheidung von „Glastonbury“-Veranstalter Michael Eavis könnte nun der Anstoß für eine Absagewelle der Festivals 2021 darstellen.

Festivals 2021: Glastonbury abgesagt

In einem Statement schreiben Michael Eavis und seine Tochter Emily, die das „Glastonbury“ zusammen auf die Beine stellen: „Mit großer Enttäuschung müssen wir mitteilen, dass das Glastonbury Festival in diesem Jahr nicht stattfinden wird.“

Das Festival wurde bereits im vergangenen Jahr wegen Corona abgesagt. Damals sollten Superstars wie Paul McCartney, Taylor Swift oder Kendrick Lamar auf dem „Glastonbury“ spielen.

Festivals 2021: Stehen auch deutsche Festivals vor der Absage?

Die Absage wirft die Frage auf, wie es um die großen deutschen Sommer-Festivals wie das „Wacken“, das „Hurricane“ oder „Rock am Ring“ steht. Diese Festivals wurden bislang nicht abgesagt. Klar ist, unter den derzeitigen Voraussetzungen könnten sie nicht stattfinden.

Gegenüber dieser Redaktion hatte der deutsche Veranstalter Fred Handwerker, der unter anderem die Gigs von Megastars Deep Purple, Nena oder Tokio Hotel veranstaltet, bereits angekündigt, dass große Auftritte in diesem Jahr unrealistisch werden dürften.

Er sagte: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir im Juni, Juli, August, also der Zeit der Festivals und Open Airs, Größenordnungen haben, die in die Tausende bis Zehntausende von Zuschauern gehen. Veranstaltungen mit 50.000/60.000 Menschen kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.“