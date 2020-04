Fernsehgarten: ZDF zeigt ausgerechnet DAS – Fans mit fiesen Kommentaren: „Ohne mich!“

Der „Fernsehgarten“ um Moderatorin Andrea Kiewel steht in der Kritik. (Archivfoto)

Nachdem der „Fernsehgarten“ wegen des Coronavirus für die kommende TV-Saison umplanen musste, will das ZDF den „Fernsehgarten“-Fans wenigstens ein Trostpflaster bieten.

Der Sender zeigt am Sonntag eine Wiederholung von „Fernsehgarten on tour“ – doch die Zuschauer reagieren nicht so positiv wie erwartet. Stattdessen hagelt es fiese Vergleichs-Kommentare.

„Fernsehgarten on tour“: ZDF zeigt Wiederholung von 2017

Wegen des Coronavirus sind aktuell keine neue „Fernsehgarten“-Sendungen möglich. Als Ersatz sendet das ZDF eine Wiederholung des „Fernsehgarten on tour“ vom 23. April 2017.

Das sind die bisherigen „Fernsehgarten“-Moderatoren:

Ilona Christen (1986–1992; 78 Sendungen)

Andrea Kiewel (2000–2007)

Dieter Thomas Heck (2001; eine Folge als Vertretung für Andrea Kiewel wegen Babypause)

Rudi Cerne (2001; eine Folge als Vertretung für Andrea Kiewel wegen Babypause)

Ernst-Marcus Thomas (2008; 20 Sendungen)

Ingo Nommsen (Vertretung am 12. und am 19. August 2012)

Andrea Kiewel (seit 2009)

Die Show wurde vor drei Jahren auf Fuerteventura gedreht, neben Moderatorin Andrea Kiewel sind auch Rudi Cerne und Lutz van der Horst dabei.

Lutz van der Horst, Andrea Kiewel und Rudi Cerne im Jahr 2017 auf Fuerteventura. (Archivfoto) Foto: ZDF/Sascha Baumann

Aber bei den Fans kommt die Wiederholung überhaupt nicht gut an.

Fans mit gehässigen Kommentaren

Eigentlich ist der „Fernsehgarten“ ein Garant für gute Stimmung. Während der Wiederholung der Show ließen die Fans jedoch ihrem Frust auf Twitter freien Lauf, kommentieren:

„Hallo liebes ZDF, findet ihr die Sendebänder vom letzten Helene Fischer-Konzert nicht mehr oder warum muss man ausgerechnet einen drei Jahre alten Fernsehgarten wiederholen?“

„Endlich bringt das ZDF seine alten Kamellen nochmal an das Volk...ohne mich!“

„Oh, die Krise ist nun wohl auch beim ZDF angekommen. Wer will denn einen alten ZDF Fernsehgarten aus dem Jahr 2017 sehen!“

Andrea Kiewel nutzt die „Fernsehgarten“-freie Zeit derweil für etwas anderes. In einem kurzen Live-Video auf Instagram sportelte die 54-Jährige mit Musiker Oli P. und verriet, dass sie aktuell versucht, Hebräisch zu lernen.

Doch ab 10. Mai wird die Moderatorin wieder weniger Zeit dafür haben. Dann startet der „Fernsehgarten“ nämlich wieder live vom Lerchenberg – allerdings ohne Publikum, wie du >>>>> hier lesen kannst.