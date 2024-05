„Fernsehgarten“: Bombe geplatzt – es geschah im Verborgenen

Endlich hat das Wochenende wieder einen Sinn: Seit einigen Wochen regiert sie wieder den Sonntagvormittag: Andrea Kiewel. Mit ihrem „Fernsehgarten“ lockt die sympathische Moderatorin stets Hunderttausende vor die TV-Bildschirme und dazu noch etliche auf den Lerchenberg in Mainz.

Denn dort wird der „Fernsehgarten“ bekanntlich gedreht. Während für einige Termine auch noch kurzfristig Tickets zu erwerben sind, gibt es zwei, drei ausgewählte Sendungen im Jahr, die stets schon Monate im Voraus restlos ausgebucht sind. Einer davon ist traditionell der Mallorca-„Fernsehgarten“.

Mallorca-„Fernsehgarten“: Der erste Gast steht fest

Der findet in diesem Jahr am 14. Juli statt. Also mitten im allerschönsten Hochsommer. Und wie könnte es anders sein: Die Tickets sind bereits jetzt restlos vergriffen. Sogar die Warteliste ist bereits geschlossen. Dabei sind doch noch nicht mal die Künstler bekannt, die am 14. Juli bei Andrea Kiewel aufmarschieren werden. Wobei, so ganz stimmt das nicht. Ein Star hat die Bombe bereits platzen lassen. Und das ganz heimlich, still und leise.

Jürgen Milski nämlich teilte auf seinem Instagram-Kanal Ausschnitte aus seinem neuen Musikvideo „Inselmodus“, das er zusammen mit DJ Aaron aufgenommen hat und verkündet dabei en passant: „Wir freuen uns riesig, dass wir mit unserem Song Inselmodus am 14.7. in die Mallorcasendung des ZDF-Fernsehgartens eingeladen worden sind“.

Na, da hat sich Andrea Kiewel doch direkt mal einen absoluten Superstar der Mallorca-Szene geschnappt. Da sind wir ja mal gespannt, wer noch für Kiwi nach Mainz jettet. In den vergangenen Jahren jedenfalls war der Mallorca-„Fernsehgarten“ stets DAS Highlight der Saison. Hier passieren Dinge, die man so auf keinen Fall erwartet hätte. Man denke nur an die Unwetter-Folge von vor einigen Jahren. Und eines ist sowieso klar: Mainz ist (zumindest einmal im Jahr) das bessere Mallorca. Warum? Das liest du hier.