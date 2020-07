Fernsehgarten: ZDF lässt wieder Gäste auf den Lerchenberg – doch die Sache hat einen Haken

Auf diese Nachricht haben die „Fernsehgarten“-Fans sehnlichst gewartet. Das ZDF lässt endlich wieder Zuschauer auf das „Fernsehgarten“-Gelände am Mainzer Lerchenberg.

Doch wer jetzt denkt, dass Andrea Kiewel bald wieder vor vollem Haus moderiert, muss an dieser Stelle leider enttäuscht werden. Das ZDF kann nur wenige Fans auf das „Fernsehgarten“-Gelände lassen.

„Fernsehgarten“: Endlich wieder Fans in der Livesendung

Auf der offiziellen Ticket-Seite schreibt das ZDF: „Schon jetzt bitten wir um Verständnis dafür, dass wir wegen der geltenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen nur eine sehr geringe Anzahl an Gästen begrüßen können.“ Daher hat sich der Sender für ein Auswahlverfahren entschieden.

Der „Fernsehgarten“ darf wieder mit Zuschauern gedreht werden. Foto: imago images

Und da wird klar, die Sache hat einen Haken. Denn die Auswahlkriterien sind äußerst vielfältig und sicher nicht von jedem zu erfüllen. So darf nur auf das ZDF-Gelände, wer in seinem eigenen Auto anreist, dazu ist der Zutritt erst mit 18 Jahren gestattet. Außerdem dürfen nicht mehr als vier Karten bestellt werden. Mehrfachbestellungen will das ZDF konsequent löschen.

+++ Fernsehgarten: Schlimmer Sturz vor Show – DAS zeigte das ZDF nicht +++

Das sind die „Fernsehgarten“-Moderatoren:

Ilona Christen (1986–1992; 78 Sendungen)

Andrea Kiewel (2000–2007)

Dieter Thomas Heck (2001; eine Folge als Vertretung für Andrea Kiewel wegen Babypause)

Rudi Cerne (2001; eine Folge als Vertretung für Andrea Kiewel wegen Babypause)

Ernst-Marcus Thomas (2008; 20 Sendungen)

Ingo Nommsen (Vertretung am 12. und am 19. August 2012)

Andrea Kiewel (seit 2009)

„Fernsehgarten“: Beschränkungen für die Zuschauer

Dazu kommen die Beschränkungen, die man mittlerweile im öffentlichen Raum gewohnt ist. So besteht auf dem kompletten Gelände Maskenpflicht. Diese darf erst abgenommen werden, wenn man an seinem Platz angekommen ist.

Doch der Sender hat auch eine Überraschung für die glücklichen Besitzer von „Fernsehgarten“-Tickets: Sie erhalten kostenfrei einen kleinen Snack und ein Getränk.

Hier kannst du dich für Tickets bewerben.