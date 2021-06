„Fernsehgarten“: Es ist ernst! ZDF wendet sich mit Warnung an die Zuschauer

Endlich wieder Zuschauer im ZDF-„Fernsehgarten“. Am Sonntag ist es soweit. Andrea 'Kiwi' Kiewel darf endlich wieder Zuschauer auf dem Lerchenberg empfangen.

Zwar dürfen noch längst nicht wieder so viele „Fernsehgarten“-Fans dabei sein wie noch vor der Corona-Pandemie. Doch es ist immerhin ein Anfang. Du konntest kein Ticket ergattern? Keine Sorge: Wir sind im Liveticker für dich dabei.

Samstag, 12. Juni:

18 Uhr: Kaum gibt es wieder Tickets, kommen auch die Betrüger wieder aus ihren Löchern. So warnt das ZDF auf seiner offiziellen Ticket-Seite vor dem Kauf von „Fernsehgarten“-Tickets auf Seiten wie beispielsweise „Viagogo“.

„Liebe Zuschauer, aktuell werden vermehrt Tickets über das Portal Viagogo vertrieben. Es handelt sich dabei nicht um ein offizielles Ticket-Verkaufsportal des ZDF, sondern um eine Ticketbörse. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass keine Kooperation des ZDF mit diesem Anbieter besteht. Bitte schützen Sie sich vor den Risiken, die mit dem Kauf von Eintrittskarten auf dem sogenannten Ticketzweitmarkt, z.B. bei Ticketbörsen wie Viagogo oder auf Online-Marktplätzen wie z.B. ebay oder ebay-Kleinanzeigen verbunden sind. Die Ticketpreise liegen bei Ticketzweitverkäufern zum Teil deutlich höher, es werden oftmals Zusatzkosten berechnet oder auch gefälschte Eintrittskarten angeboten, so das ZDF.

Originale Tickets, so der Sender weiter, sind nur über die Ticket-Seite des ZDF zu erwerben. Diese findest du hier.

-------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Fernsehgarten“: SIE sind Sonntag am Start

Anna-Maria Zimmermann

Ramon Roselly

Peggy March

Bernhard Brink

Marina Marx

Karsten Walter

Nik P.

Laura Wilde

Inka Bause

Marie Reim

Julian Reim

Schlagerkids

--------------------

Und auf wen dürfen sich die glücklichen Ticketbesitzer am Sonntag freuen?

---------------------------------

Mehr zum ZDF „Fernsehgarten“:

„Fernsehgarten“ (ZDF): Als Andrea Kiewel DAS hört, wird es ungemütlich – „Ich knall' dir gleich eine!“

„Fernsehgarten“ (ZDF): Jetzt ist es raus! Tolle Nachricht für Kiwi und Fans

„Fernsehgarten“(ZDF): Andrea Kiewel macht fette Ankündigung – wegen IHM werden werden ausrasten

----------------------------------

Auf reichlich Schlagerstars, so der „Fernsehgarten“ in seiner Ankündigung. So werden unter anderem Anna-Maria Zimmermann, Ramon Roselly, Inka Bause und Nik P. am Start sein.

Kurz vor dem „Fernsehgarten“-Start gab uns Andrea Kiewel eines ihrer seltenen Interviews. Ein Gespräch über Corona, der Sehnsucht nach der Vergangenheit und ihren „Garten“.