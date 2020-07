„Fernsehgarten“ (ZDF): Derber Rückschlag für Andrea Kiewel!

Party-Stimmung im ZDF-„Fernsehgarten“!

Denn am Sonntag dreht sich im „Fernsehgarten“ alles um Mallorca! Und bei der großen Party im ZDF ist ausgerechnet ein Star dabei, den wohl die wenigsten erwartet hätten.

„Fernsehgarten“: Die Sendung im Live-Blog

Am Sonntag 11.50 Uhr läuft im ZDF die Kult-Show „Fernsehgarten“. Alle Informationen zur Sendung bekommst du hier bei uns im Live-Blog.

9.50 Uhr: Neben dem „Fernsehgarten“-Gast Menderes sorgt auch ein bekannter Ballermann-Star schon im Vorfeld für Aufregung unter den ZDF-Zuschauern. Sängerin Mia Julia, die mit Frenzy das Duo „SchoKKverliebt“ bildet, ist wegen ihrer Vergangenheit als Porno-Darstellerin bei einigen Kommentatoren auf Facbook verpönt. „Dafür, dass das ZDF und der Fernsehgarten immer so seriös sein wollen, ist hiervon nix zu merken.“

8.30 Uhr: Zur Einstimmung auf die Mallorca-Songs hat sich Kiwi als Gedicht-Aufsagerin versucht. Unter dem Motto „Lyrisches Mallorca“ spricht die Moderatorin auf Instagram die Texte der bekanntesten Mallorca-Hits: ungestylt, unaufgeregt, mit melodischer Stimme – und das ganz ohne zu lachen!

Darunter „Mallorca – Da bin ich daheim“ von Mia Julia oder „Eine Woche wach“ von Micke Krause. Die Fans sind begeistert, loben die beruhigende Hörbuch-Stimme von Andrea Kiewel. Vielleicht ein mögliches zweites Standbein?

07.05 Uhr: Heftige Klatsche für Andrea Kiewel. Wie „TV Movie“ berichtet, schalten immer weniger Menschen den „Fernsehgarten“ ein. Demnach hätten in der Vergangenheit durchschnittlich zwei Millionen Menschen den Fernseher eingeschaltet, wenn die Moderatorin aus Mainz grüßte.

Am vergangenen Sonntag waren es nur noch 1,57 Millionen Zuschauer. Dies könnte aber auch an der Besetzung der Show gelegen haben. So hatte Kiewel in der Woche davor noch Superstars wie Florian Silbereisen und Thomas Anders zu Gast – am vergangenen Sonntag war dagegen Vanessa Mai die bekannteste Künstlerin. Und auch heute dürfte sich das Blatt wieder wenden. Schließlich ist der Mallorca-Fernsehgarten traditionell der Beliebteste der Saison.

Sonntag, 7.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum wöchentlichen Live-Ticker. Alle Infos zum „Fernsehgarten“ bekommst du hier!

„Fernsehgarten“: Ausgerechnet ER ist am Sonntag dabei

Die Gästeliste am Sonntag ist lang. Zahlreiche Ballermann-Stars treten auf dem Mainzer Lerchenberg auf. Klassiker wie Mickie Krause oder Tim Toupet sind mit dabei. Seinen ersten Auftritt im „Fernsehgarten“ hat Menderes Bagci.

Menderes Bagci kennen die meisten Menschen wohl von seinen zahlreichen Auftritten bei dem Casting-Format „Deutschland sucht den Superstar“. Sein unglaubliches Durchhaltevermögen machte den Mann mit der Pieps-Stimme damals berühmt.

Menderes Bagci tritt im ZDF-Fernsehgarten auf. Foto: imago/Photopress Müller

------------------------------

Die Gäste im ZDF-Fernsehgarten (26.07)

Mickie Krause

Tim Toupet

Lorenz Büffel

SchoKKverliebt by Mia Julia & Frenzy

Jürgen Milski

Markus Becker

Harald Glööckler

Menderes

Peter Wackel

Marry

Almklausi

------------------------------

Menderes räumt am Ballermann ab

Seitdem tourte er durch zahlreiche Shows. Menderes war im Dschungel-Camp oder bei „Das perfekte Promi-Dinner“. Der Musik ist der Sänger immer treu geblieben. Am Ballermann ist er damit seit einigen Jahren auch erfolgreich unterwegs.

------------------------------

------------------------------

Von 2016 bis 2019 räumte Menderes jedes Jahr einen Ballermann-Award ab. Mit „Schakalaka Eyo“ oder „Wir feiern den Sommer“ feiert er mit seinen Fans an der berühmten Playa de Palma.

Am Sonntag tritt er nun im ZDF-„Fernsehgarten“ auf.