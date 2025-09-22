Bittere Klatsche – nach dem „Fernsehgarten“ herrscht Gewissheit

Seit Jahren setzt das ZDF in den Sommermonaten auf den „Fernsehgarten“. Andrea Kiewel übernimmt Sonntagmittag rund zwei Stunden lang und moderiert die Sendung live aus Mainz – und das mit großem Erfolg.

Der „Fernsehgarten“ gilt nämlich als absoluter Quotengarant für das ZDF. Doch vergangenen Sonntag (21. September) musste der öffentlich-rechtliche Sender eine bittere Niederlage einstecken. So wenig Zuschauer gab es lange nicht mehr.

„Fernsehgarten“ schwächelt kurz vor Sendepause

Am Sonntagmittag feierte das Publikum auf dem Lerchenberg in Mainz unter dem Motto „Der Fernsehgarten singt“. Über zwei Stunden sorgten die Gäste für ordentlich Stimmung vor Ort. Und auch vor den heimischen Bildschirmen wurde wieder einmal mitgefeiert.

Doch nach der Liveshow macht eine bittere Nachricht die Runde. Diese „Fernsehgarten“-Ausgabe hatte so wenig Zuschauer, wie lange nicht mehr. Grund dafür war die Leichtathletik-WM, die zur selben Zeit in der ARD übertragen wurde.

„Fernsehgarten“ hinter der Konkurrenz

Wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet, fiel die Quote vom „Fernsehgarten“ am Sonntag auf ein Saison-Tief. Ab 12 Uhr waren durchschnittlich 1,21 Millionen Zuschauer am Start, was einem gesamten Marktanteil von rund 11,9 Prozent entspricht.

Zum Vergleich: Im Jahresschnitt erreicht der „Fernsehgarten“ mit Andrea Kiewel bislang über 18 Prozent. In der ARD waren insgesamt 2,55 Millionen Zuschauer bei der Leichtathletik-WM dabei.

Kommenden Sonntag (28. September) läuft im ZDF dann die letzte Ausgabe für dieses Jahr. Unter dem Motto „Oktoberfest“ lädt Kiwi unter anderem „Die Draufgänger“, „voXXclub“, Stefan Mross, Antonia aus Tirol und viele mehr ein. Bleibt abzuwarten, ob sich die Einschaltquote dann wieder erholt.