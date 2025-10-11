Zum Abschied: Zwei traurige Nachrichten für die „Fernsehgarten“-Fans

Für „Fernsehgarten“-Fans ist dieser Tag einer der traurigsten des Jahres. Wenn die Blätter so langsam von den Ästen fallen, die Sonnenstunden kürzer werden, und die Temperaturen immer mehr gen Nullpunkt fallen, ist sie gekommen: Die Kiwi-freie Zeit.

Bereits Ende September verabschiedete sich Andrea Kiewel mit dem Oktoberfest-„Fernsehgarten“ vom Lerchenberg. Von dem Ort, der über die Sommermonate ihr sonntägliches Zuhause geworden war. Nun folgt mit der zweiten der beiden „On Tour“-Sendungen auch der endgültige Abschied vom „Fernsehgarten“-Jahr 2025. Wir sind im Ticker natürlich live für dich dabei, beim letzten „Fernsehgarten“-Tanz 2025.

Samstag, 11 Uhr: Doppelt schlechte Kunde für die „Fernsehgarten“-Fans. Nicht nur, dass die zweite „On Tour“-Show aus der Völklinger Hütte im Saarland die letzte des Jahres sein wird, es wird auch eine der kürzesten Show des Jahres. So terminiert das ZDF die Sendung lediglich von 12 bis 13.55 Uhr. Ein kurzer Spaß also verglichen mit den Live-Shows aus Mainz.

Und doch haben Kiwi und ihr Team für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt. So werden unter anderem Beatrice Egli, Eloy de Jong, Christin Stark, Brings, Vincent Gross und ESC-Legende Nicole am Start sein.

Der „Fernsehgarten“ ist ein echter Showklassiker. Warum sich für ihn die GEZ-Gebühren wirklich lohnen, erklärt unser Autor.