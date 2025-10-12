„Fernsehgarten“-Anhänger stinksauer: „Schlicht und ergreifend eine Lüge“

Für „Fernsehgarten“-Fans ist dieser Tag einer der traurigsten des Jahres. Wenn die Blätter so langsam von den Ästen fallen, die Sonnenstunden kürzer werden, und die Temperaturen immer mehr gen Nullpunkt fallen, ist sie gekommen: Die Kiwi-freie Zeit.

Bereits Ende September verabschiedete sich Andrea Kiewel mit dem Oktoberfest-„Fernsehgarten“ vom Lerchenberg. Von dem Ort, der über die Sommermonate ihr sonntägliches Zuhause geworden war. Nun folgt mit der zweiten der beiden „On Tour“-Sendungen auch der endgültige Abschied vom „Fernsehgarten“-Jahr 2025. Wir sind im Ticker natürlich live für dich dabei, beim letzten „Fernsehgarten“-Tanz 2025.

++ Hier kannst du den „Fernsehgarten“-Ticker aktualisieren ++

Sonntag, 6.55 Uhr: Der Tag des letzten „Fernsehgartens“ im Jahre 2025 ist angebrochen. Ab zwölf Uhr wird die Show mit Andrea Kiewel im ZDF ausgestrahlt.

13.08 Uhr: Es sind eigentlich nur nett gemeinte Worte. In einem Facebook-Video grüßt Comedian Matze Knop die „Fernsehgarten“-Fans. „Am Sonntag ist wieder ‚Fernsehgarten on Tour‘ und zwar aus dem Saarland. Aus der Völklinger Hütte“, jubelt Knop. Dazu heißt es auf dem „Fernsehgarten“-Facebook-Account: „Unsere Party im Saarland geht weiter. Wir senden am Sonntag aus der Völklinger Hütte.“ Alles soweit normal. Denkst du. Denn manch Zuschauer hat dennoch etwas zu meckern. „s ist schlicht und ergreifend eine Lüge, zu behaupten, ihr würdet am Sonntag aus Völklingen senden. Es ist aufgezeichnete, zusammengeschnittene Konserve von vor einer Woche. In Völklingen ist keiner mehr vom ZDF“, schimpft ein Facebook-Nutzer. Ja, manchen kann man es wohl nie recht machen.

Samstag, 11 Uhr: Doppelt schlechte Kunde für die „Fernsehgarten“-Fans. Nicht nur, dass die zweite „On Tour“-Show aus der Völklinger Hütte im Saarland die letzte des Jahres sein wird, es wird auch eine der kürzesten Show des Jahres. So terminiert das ZDF die Sendung lediglich von 12 bis 13.55 Uhr. Ein kurzer Spaß also verglichen mit den Live-Shows aus Mainz.

Und doch haben Kiwi und ihr Team für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt. So werden unter anderem Beatrice Egli, Eloy de Jong, Christin Stark, Brings, Vincent Gross und ESC-Legende Nicole am Start sein.

