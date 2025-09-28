„Ich war geschockt!“ – Kiwi staunt über Oktoberfest im „Fernsehgarten“

Zum letzten Mal in diesem Jahr meldet sich der „Fernsehgarten“ vom ZDF-Gelände in Mainz. Andrea „Kiwi“ Kiewel begrüßt ihre Zuschauer mit bester Laune. Doch gleich zu Beginn sorgt das Thema Oktoberfest für offene Münder.

Stolz erzählt Kiewel, wie beliebt die Wiesn-Folgen sind. Kein Wunder, das Oktoberfest gilt als deutsches Kulturgut. Und in München ist die Wiesn längst ein weltberühmtes Spektakel. Millionen Besucher feiern jedes Jahr zwischen Maßkrügen, Musik und Hendl. Doch 2025 gibt es vor allem eine Schlagzeile: die Preise.

„Fernsehgarten“-Schock: Kiwi staunt über Oktoberfest-Preise

Kiewel nimmt sich gleich zu Beginn die aktuelle Preisliste vor. Sie fragt ins Publikum: „Wer war schon auf dem Oktoberfest?“ Es herrscht allgemeines Schweigen. Also legt sie nach: „Was kostet dieses Jahr ein Maß Bier?“ Die Antwort: satte 15,50 Euro. Kiwi bleibt locker. „Das erstaunt mich jetzt nicht so sehr. Bei der nächsten Frage war ich schon mehr geschockt!“

„Was kostet eine Flasche Wasser?“ fragt sie weiter. Ein Zuschauer tippt falsch. Kiwi löst auf: „10,95 Euro für ein Wasser! Alter, da kann man sich eine ganze Quelle kaufen!“ Das Publikum grölt zustimmend. Aber damit nicht genug. Kiwi zählt weiter auf. Halbes Hähnchen: 17 Euro. Bio-Hähnchen: 24 Euro. Ihre Reaktion: „Da kann man sich gleich eine Farm kaufen.“

Die Moderatorin schüttelt den Kopf, bleibt aber charmant. „Aber Oktoberfest ist nur einmal im Jahr. So soll es sein!“

Ob Bier, Hendl oder Wasser: Die Preise steigen jedes Jahr. Trotzdem zieht die Wiesn Besucher aus aller Welt an. Vom 20. September bis 5. Oktober 2025 wird die Theresienwiese wieder beben. Und auch im Fernsehgarten bleibt das Oktoberfest ein Highlight.