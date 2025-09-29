DAS war im ZDF nicht zu sehen: Plötzlich lag Kiwi auf dem „Fernsehgarten“-Boden

Der „Fernsehgarten“ ist riesig. Also so flächenmäßig. Wer noch nie auf dem Mainzer Lerchenberg zugegen war, kann sich das nur schwer vorstellen, aber so ist es wirklich. Dabei jedoch bekommt man im TV nur wenig mit. Warum? Weil Andrea Kiewel und ihr Team es mittlerweile perfektioniert haben, in Windeseile von A nach B, oder auch von der Bühne in der Arena zur Bühne am Pool zukommen. Dies geschieht zumeist, während eine Band oder ein Künstler auf der Bühne steht.

Der Grund ist klar: Keiner hat Lust, Kiwi minutenlang über das Gelände spazieren zu sehen. Da ist ein Showact doch viel spannender. Spannend ist aber auch, was passiert, wenn die „Fernsehgarten“-Kameras woanders sind und gerade nicht das Geschehen einfangen. Was es da zu sehen gibt? Wir verraten es dir.

Überraschungen im „Fernsehgarten“: Das zeigte das ZDF nicht

Bei der „Oktoberfest“-Ausgabe am Sonntag (28. September 2025) kam es beispielsweise zum Anstich-Debakel des Johann Lafer. Hatte der Starkoch zuvor noch verlautbaren lassen, dass er keine Schürze brauche, hätte er doch mal besser eine genommen. Der Anstich verlief nämlich alles andere als geplant. So rutschte der Hahn immer wieder heraus, der Gerstensaft ergoss sich über das Parkett der „Fernsehgarten“-Arena. Rutschgefahr hoch zwölf.

Im „Fernsehgarten“ musste gewischt werden. Foto: Dominik Göttker

Und so mussten sich in einer Pause gleich mehrere Mitarbeiter des ZDF mit einem Wischmopp bewaffnen und Johanns Bier-Debakel aufwischen. Auch spannend: Plötzlich lag Kiwi auf dem Boden.

Kiwis Dackel-Foto

Nicht aber etwa, weil die Kollegen vergessen hatten, eine Stelle ordentlich zu wischen. Nein, Andrea Kiewel machte ein Foto vor der Kochstation von Johann Lafer mit „Bussi“ und „Schatzi“, zwei Dackel-Pappaufstellern in bayerischer Tracht. Legte sich dazu in ihrem grünen Dirndl auf den Boden. Kiwi eben.

Und so war auch die letzte Live-Sendung des Jahres wieder ein echtes Highlight. Warum der „Fernsehgarten“ so besonders ist und die GEZ-Gebühr mehr als rechtfertigt, kannst du hier nachlesen.