„Fernsehgarten“ (ZDF): Moderatorin Andrea Kiewel teilt intimen Schnappschuss – „Sexy!“

Aktualisiert: am 27.09.2020 um 09:00

Der Sommer ist vorbei, doch im „Fernsehgarten“ wird am Sonntag noch einmal richtig aufgedreht und das Tanzbein geschwungen, denn diese Woche wird zum Discofox tanzen eingeladen.

Neben einem spannenden Koch-Battle zwischen den „Let's Dance“-Tänzern Oana Nechiti und Erich Klann sorgen vor allem Kultsänger wie Jürgen Drews und Olaf Henning für Stimmung im „Fernsehgarten“. Und auch wir sind für dich dabei – im Live-Blog verpasst du nichts!

Das ist der ZDF-Fernsehgarten Das ist der ZDF-Fernsehgarten

„Fernsehgarten“ (ZDF): Die ganze Sendung im Live-Ticker

Sonntag, 27. September

9 Uhr: Der Countdown läuft! Damit du dich schon mal einstimmen kannst, gibt's hier einen kleinen Überblick über die musikalischen Highlights:

Jürgen Drews

Feuerherz

Ireen Sheer

Fantasy

Sonia Liebing

Christian Lais

Dorthe Kollo

Olaf Henning

Sascha Heyna feat. Die Schlagerpiloten

Gaby Baginsky

Matthias Rödder

8 Uhr: Raus aus den Federn! Der „Fernsehgarten“ steht vor der Tür. In wenigen Stunden geht es los. Aber keine Sorge, für ein ausgedehntes Frühstück ist noch Zeit. Oder vielleicht doch nochmal umdrehen und ein paar Minuten länger schlafen?

So oder so ähnlich müssen auch Andrea Kiewels Gedanken am Mittwoch geklungen haben. Denn an diesem Tag hat sich die ZDF-Moderatorin mit einem ziemlich intimen Schnappschuss aus dem Bett bei ihren Fans gemeldet.

---------------------------

Das ist der ZDF-Fernsehgarten:

Der ZDF-Fernsehgarten ist eine Liveshow

Am 29. Juni 1986 wurde der allererste Fernsehgarten im ZDF ausgestrahlt

Die Show wird in den Sommermonaten am Sonntagvormittag live vom Gelände des ZDF-Sendezentrums in Mainz übertragen

Moderiert wird die Sendung seit 2000 von Andrea Kiewel

In der Liveshow gibt es Musik- sowie Showauftritte

Zudem werden Themen aus den Bereichen Lifestyle, Mode, Kochen, Heimwerken, Sport, Gartenpflege oder Gesundheitstipps diskutiert

---------------------------------

Fröhlich grinst Kiwi, die zum jetzigen Zeitpunkt hoffentlich nicht mehr im Bettchen liegt, dabei in die Kamera. So intim kennen sie sicherlich nur ihre engsten Vertrauten. Doch jetzt wissen auch die „Fernsehgarten“-Fans, was Kiwi im Bett trägt: ein weißes T-Shirt.

---------------------------------

Mehr zum „Fernsehgarten“:

„Fernsehgarten“ (ZDF): Was war denn da los? Andy Borg völlig von der Rolle

Maite Kelly platzt nach dem Fernsehgarten der Kragen – als sie DAS über die Show hört

„Fernsehgarten“ (ZDF): Elton gesteht bei Andrea Kiewel – „Ich dachte...“

---------------------------------

Den Followern gefällt es: „Süß und sexy! Du siehst super-klasse aus“, kommentiert ein User das Bild der Moderatorin.

Mal sehen, in welchem aufregenden Outfit uns Andrea Kiewel heute begrüßt. Am vergangenen Sonntag sorgte die Blondine in einem grünen Dirndl für einen echten Wow!-Auftritt. Mehr zu der Sendung vom 20. September liest du hier >>>