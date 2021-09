Fernsehgarten: Schock für die Fans – ZDF macht DAS amtlich

So schade es ist, aber mit dem Sommer geht auch so langsam der „Fernsehgarten“ zu Ende. Bevor in der kommenden Woche aber die große Jubiläumsshow gefeiert wird, präsentiert die frischgebackene „Fernsehpreis“-Trägerin Andrea 'Kiwi' Kiewel ein letztes Mal für diese Saison einen regulären „Fernsehgarten“.

Klar, dass einige eingefleischte Fans schon ob der endenden „Fernsehgarten“-Saison Trauer tragen. Doch es kommt noch dicker.

06.05 Uhr: Guten Morgen und einen guten Start in den „Fernsehgarten“-Sonntag. Wusstest du eigentlich, welcher Künstler mit Abstand am häufigsten den „Fernsehgarten“ besuchte? Kiwi natürlich einmal ausgenommen...

Es ist Jürgen Milski. Der Kölner ist heute zum 16. Mal dabei.

Samstag, 18. September

18 Uhr: Es sollte der Super-„Fernsehgarten“ werden. Nachdem der traditionelle Mallorca-„Fernsehgarten“ wegen der schrecklichen Flutkatastrophe abgesagt werden musste, hatte man sich beim ZDF hingesetzt und überlegt, wie und wann man eine der beliebtesten Ausgaben der „Fernsehgarten“-Saison nachholen könnte.

----------------

Sie sind beim Malle-„Fernsehgarten“ mit dabei:

Mickie Krause

Tim Toupet

Detlef Steves

Markus Becker

Dicht&Doof

Jürgen Drews

Die JunX

Matthias Distel

Dragan der Autohändler

Marry

Peter Wackel

Jürgen Milski

Isi Glück

Julian Benz

-------------------

Und schnell hatte man eine Idee. „Mallorca meets Malle“. Das ist nicht nur eine hübsche Alliteration, sondern wäre auch DIE Lösung für das Terminproblem gewesen.

Doch beim Blick auf die Ankündigung bei Facebook fällt auf: Dort wird nur auf den Mallorca-„Fernsehgarten“ hingewiesen. Und auch die Künstler: Allesamt Malle-Stars.

-------------------------------

Mehr zum ZDF „Fernsehgarten“:

„Fernsehgarten“ (ZDF): Sex-Frage in Liveshow – Andrea Kiewel will's wissen

„Fernsehgarten“ (ZDF): Traurige Ansage von Kiwi – DAS sorgt für Enttäuschung

„Fernsehgarten“ (ZDF): Kiwi sagt DAS – Zuschauer werden es gerne hören

------------------

So hat sich das ZDF entschieden, die Oktoberfest-Ausgabe in diesem Jahr abzusagen und das Motto auf Mallorca zu beschränken. Schade drum. Aber auch irgendwie passend. Das echte Oktoberfest findet ja auch nicht statt.

Wie es zur Entscheidung kam, den Malle-„Fernsehgarten“ abzusagen, erfährst du hier.