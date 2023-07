„Fernsehgarten“: Schlechte Nachricht vor Malle-Ausgabe – ZDF ist machtlos

Sommer, Sonne, gute Laune – daran denken wohl die meisten, wenn ihnen Mallorca in den Sinn kommt. Des Deutschen liebste Insel ist im Sommer der Hotspot der Party-Szene. Nicht zuletzt Stars wie Mickie Krause, Ikke Hüftgold oder Mia Julia machten die Baleareninsel zum Sehnsuchtsort für Kreisliga-Fußballvereine und Kegelclubs. Wer jedoch gerade nicht die Zeit hat, auf die Insel zu fliegen, der sollte am Sonntag (30. Juli 2023) den ZDF-„Fernsehgarten“ einschalten.

Da feiern Andrea ‚Kiwi‘ Kiewel und ihr Team nämlich den legendären „Mallorca-Fernsehgarten“. Alljährlich ist er DAS Highlight im „Fernsehgarten“-Terminkalender. Die Tickets für diese Ausgabe sind stets als erstes vergriffen, die Vorfreude riesig.

Mallorca-Fernsehgarten mit Lorenz Büffel und Jürgen Milski

Auch wegen der Stars, die jedes Jahr aufs Neue dafür sorgen, dass man nie genau weiß, wie die Sendung wohl enden wird. Man denke nur an den verrückten „Mallorca-Fernsehgarten“ bei dem plötzlich ein Sturm über den Lerchenberg fegte und dafür sorgte, dass Kiwi und ihre Gäste in einem kleinen Häuschen weiterfeiern mussten. Oder an das vergangene Jahr, in dem DJ Robin und Schürze mit ihrem Superhit „Layla“ dem Publikum so einheizten, dass die „Puffmama“ gleich mehrfach gesungen wurde.

Was wohl in diesem Jahr passiert? Für gute Laune sollen auf jeden Fall Stars wie Lorenz Büffel, Schürze, Olaf der Flipper, Peter Wackel, DJ Robin, Honk, Anna Maria Zimmermann, Micha von der Rampe, Tim Toupet, Markus Becker, Dragan der Autohändler oder Jürgen Milski und Bruder Peter.

Sommer und Sonne dagegen könnte schwierig werden, zumindest wenn man dem Wetterbericht für Sonntag Glauben schenken mag. Der sagt nämliches alles voraus, nur keine sommerlichen Temperaturen. Laut „Wetter.com“ erwarten die Fans im „Fernsehgarten“ lediglich 23 Grad, eine dichte Wolkendecke und leichter Regen. Also statt Sonnenhut und Bierhelm besser mal Regenjacke und Gummistiefel einpacken. Doch was ein richtiger Kiwi-Fan ist, den schreckt auch das nicht ab. Zuletzt gab es jedoch auch Ärger. Besonders Ikke Hüftgold ist sauer auf den „Fernsehgarten“.