„Fernsehgarten“-Warm-Upper witzelt vor Show – „Leck mich am Ar**h“

Es ist immer wieder beeindruckend, wie gut Live-Shows gemacht sind. Das Publikum wippt, tanzt und klatscht stets zum rechten Zeitpunkt, der Jubel ist schon beim ersten Blick auf die Moderatorin oder den Moderator so groß, dass man denken könnte, die Fans vor Ort, hätten sich schon lange aufgewärmt. Und damit würde man auch gar nicht so falsch liegen. Denn die Show vor der Show ist fast genauso wichtig, wie die Sendung selbst. Sie legt den Grundstein dafür, dass live alles so funktioniert, wie man es sich beim Sender vorgestellt hat. Das ist auch beim ZDF-„Fernsehgarten“ nicht anders.

Wir waren am Sonntag beim legendären Mallorca-„Fernsehgarten“ dabei, und siehe da: Schon mehr als eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Beginn um 12 Uhr wird im „Fernsehgarten“ ordentlich geübt. Dafür zuständig ist Markus Schöffl. Er hat nicht nur die Aufgabe, das eh schon bestens gelaunte „Fernsehgarten“-Publikum in Stimmung zu bringen, er übt auch im Vorhinein die Tänze ein, weist den Weg zu den WCs und holt Kiwi zu ihrem traditionellen Gruß vor der Show auf die Bühne.

Das passiert vor dem eigentlichen „Fernsehgarten“-Start

So war Schöffl am Sonntag (14. Juli 2024) auch dafür verantwortlich, dass die beiden Mitmachtänze bei den „Räubern“ und Frenzy bestens funktionierten. Die hatte der Warm-Upper nämlich bereits vor der Live-Show mit den Zuschauerinnen und Zuschauern im „Fernsehgarten“ geprobt.

Doch nicht nur das, auch den ein oder anderen Gag durften sich die Fans in den ersten Reihen gefallen lassen, entdeckte Schöffl doch ein Trinkpäckchen auf einem der Tische. Eine Steilvorlage für den routinierten Warm-Upper. „Was hast du denn hier? Durstlöscher Sauerkirsch-Zitrone. Leck mich am Arsch. Was für eine Scheißparty“, witzelte Schöffl.

Und dann kam ja auch noch sie: The One and Only Andrea Kiewel. Rund fünf Minuten nahm sich die Moderatorin kurz vor der Show Zeit, schwärmte: „Ich wünschte, Sie könnten sich selber sehen.“

Als sie jedoch ihrem Co-Moderator an diesem Mittag, Joachim Llambi vorzeitig zum Geburtstag gratuliert hatte, kam es kurz zu Buh-Rufen. Was war passiert?