Fernsehgarten: ZDF mit Ankündigung – Zuschauerin stocksauer: „Finde es echt unmöglich, dass…“

Wegen Corona muss der Fernsehgarten weiter ohne Publikum auskommen.

Dennoch: So langsam aber sicher hat sich ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel wieder in die neue Fernsehgarten-Saison eingespielt. Auch wenn die Mitwirkenden am Lerchenberg in Mainz während der Coronakrise noch komplett auf Zuschauer verzichten müssen.

An Gästen mangelt es dem Fernsehgarten im ZDF jedoch nicht. Im Gegenteil: An Pfingsten gab es sogar eine Doppelsendung hintereinander. Und auch für die nächste Sonntagsshow hat sich das ZDF etwas Besonderes einfallen lassen.

Fernsehgarten: ZDF macht Ankündigung

Auf Facebook kündigt der Sender bereits die neuen Künstler an. Und nicht nur das. Andrea Kiewel wird, wie auch schon in den Fernsehgarten-Sendungen davor, tatkräftige Moderations-Unterstützung bekommen. „Nach einer kurzen Verschnaufpause geht es am Sonntag direkt weiter - Kiwi und Matze Knop haben viel vor: Zwei coole Familien spielen im Duell um einen Pool für den heimischen Garten. Es gibt tollen Service rund ums Thema Balkonien und Sallys Welt präsentiert feine Leckereien“, lässt das ZDF verlauten.

Als musikalische Highlights dabei sind diesmal:

Das BO

Joey Kelly

Feuerschwanz

Mickie Krause

Brings

Michael Schulte

Iggy Kelly

Fernsehgarten-Gast Michael Schulte belegte 2012 bei „The Voice of Germany“ den dritten Platz. Beim ESC 2018 sicherte er sich Platz 4. Foto: imago images / Christian Grube

In der Sendung wird klar: Andrea Kiewel und Matze Knop kennen sich schon seit ganzen 25 Jahren. Denn damals kam Knop noch als „Super Ritschie“ zu ihr ins Frühstücksfernsehen. „Wir feiern heute quasi Silberhochzeit“, stellt die Fernsehgarten-Moderatorin fest.

Andrea Kiewel kam Matze Knop manchmal etwas zu nahe. Foto: imago images / Eibner

Doch eins kann Kiewel einfach nicht lassen. Sie rückt immer näher an Matze Knop ran. Corona hat sie anscheinend vergessen. Die Regie und Matze Knop selbst müssen sie regelmäßig an den Mindestabstand erinnern.

Fernsehgarten: Pool zu gewinnen

Das Motto der Sendung lautet diesmal Pool. Denn das große Platschbecken ist der Preis, den sich zwei Familien sichern wollen. Dafür müssen sie in verschiedenen Spielen gegeneinander anstreten. Doch als der heißbegehrte Preis gezeigt werden soll, kommt es zum Fauxpas. Die Fernsehgarten-Zuschauer sehen nur einen leeren Garten. Ein Twitter-Nutzer ist verwirrt: „Es geht um einen unsichtbaren Pool? Geilo!“

Das falsche Foto wurde gezeigt, denn es zeigt den Garten einer der Familien. Dort wollen sie den Pool am liebsten hinstellen.

Ich will auch Mal so viel Geld mit einem einzigen Satz machen...#Fernsehgarten — Maestro Cereza 🍒 (@R3tu4s) June 7, 2020

Ein Experte verrät im Fernsehgarten: Bei Aufstell-Schwimmbecken soll man einmal im Jahr das Wasser wechseln. Das Krasse: Bei Schwimmbecken, die in die Erde eingelassen wurden, reicht es aus, alle zwei bis drei Jahre das Wasser zu wechseln. Regenwasser sollte man aber nicht nutzen.

Da sind Bestandteile drin, die nicht so gut sein könnten. Vor allem der Ph-Wert ist wichtig. Ist er zu niedrig, können Metalle angegriffen werden. Ein guter Ph-Wert lieg zwischen 6,8 und 7,4.

Den Pool für den eigenen Garten sichert sich Familie Spiessinger mit 21 zu 19 Punkten. Das bringt die Kinder der Familie Tochtermann zum Weinen. Doch es gibt Trostpreise, zum Beispiel ein Mainzelmännchen aus Plüsch.

Fernsehgarten: Biene stiehlt Gästen die Show

Vor allem der Auftritt von Malle-Sänger Mickie Krause sorgt für eine zweispaltige Meinung. Er singt „Ich bin solo – sch***egal“.“ Erinnert doch irgendwie an den Song „Egal“ vom Wendler. Viele Zeilen hat der Song nicht. Aber der Fernsehgarten-Gast hat ja schon immer mit einfachen Songtexten gutes Geld gemacht, Stichwort: „Zehn nackte Friseusen“.

Doch die Stars auf der Bühne beeindrucken die Fernsehgarten-Zuschauer gar nicht. Sie sind vielmehr von einem kleinen Tierchen fasziniert:

Da ist gerade eine Biene gegen die Kamera geflogen 😍 #Fernsehgarten — Saskia (@SaskiaBre) June 7, 2020

Fernsehgarten: Zuschauerin kocht vor Wut

Während sich die meisten Fernsehgarten-Fans bereits auf eine neue Sendung freuen, gibt es unter dem Post allerdings eine Zuschauerin, die stinksauer auf den Sender ist: „Finde es echt unmöglich, dass es nur Gutscheine gibt für gebuchte Karten... ohne Worte... bezahlen musste ich auch sofort... also steht mir auch das Geld zu und kein Gutschein!!!“

ZDF gibt offizielle Erklärung zur aktuellen Situation

Dabei hat das ZDF selbst in einer offiziellen Erklärung betont, die Karten zurückzuerstatten. Darin heißt es:

„Aufgrund der aktuellen Entwicklungen und den damit verbundenen Produktionsbedingungen plant das ZDF, die Ausgaben des ‘ZDF-Fernsehgarten‘ zunächst ohne Publikum vor Ort in Mainz durchzuführen. Aus diesem Grund werden alle bislang gebuchten Tickets ab sofort ersatzlos storniert. Bereits bezahlte Tickets werden erstattet. Sollten sich die Bedingungen im Verlauf der Saison ändern, werden neue Tickets hier erhältlich sein.“

Andrea Kiewel. Foto: imago images / Eibner

Fan sorgt für Erklärung

Ein anderer Fan hat eine Erklärung für aufgebrachten Zuschauerin: „Das stimmt doch gar nicht, das ZDF hat alle Karten storniert und das Geld zurück überwiesen!! WO haben sie die Karten gekauft?? Das kann nicht direkt vom ZDF sein!!!!!“

Woher die Karten des Fernsehgarten-Fans wirklich sind, ist allerdings nicht bekannt. Doch die Aufregung war wohl umsonst.