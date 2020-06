„Fernsehgarten“ (ZDF): Andrea Kiewel mit deutlichen Worten – „Ich wäre dumm, wenn...“

Der „Fernsehgarten“ im ZDF verbreitete am Sonntag Urlaubsfeeling!

Nach der „Schlagerparty“ in der letzten Woche lautet das Motto im ZDF-„Fernsehgarten“ dieses Mal „Kulinarische Reise“. Moderatorin Andrea Kiewel testete am Lerchenberg aus ganz Deutschland – und den Zuschauern dabei nebenbei einen Urlaub in heimischen Gefilden schmackhaft machen.

„Fernsehgarten“: Urlaubsfeeling im ZDF

Am Sonntag um 12.10 Uhr empfing Moderatorin Andrea Kiewel die Zuschauer live vom Lerchenberg in Mainz. Zwei Stunden lang gibt's für die Fans Musik, Tanz und gute Laune. Wir sind für dich beim „Fernsehgarten“ live dabei. Alle Infos zur Show bekommst du hier im Live-Blog.

„Fernsehgarten“ (ZDF) im Live-Blog

14.12 Uhr: Nach dem „Fernsehgarten“ ist vor dem „Fernsehgarten“: Wir freuen uns jetzt schon auf nächsten Sonntag, wenn Andrea Kiewel von Joachim Llabmi als Co-Moderator unterstützt wird. Mit dabei sind dann auch Kelvin Jones, Angelo Kelly und DJ Herzbeat. Und wir natürlich auch. Bis dahin!

14.08 Uhr: Kiwi und den vier Köchen beim Essen an der Tafel zu zu gucken, ist nicht ganz so befriedigend, wie das ZDF sich das vielleicht vorgestellt hat. Aber Hauptsache Andrea Kiewel ist glücklich: „Können wir das jetzt jeden Sonntag machen?“ Für ein versöhnliche Ende muss jetzt Marquess mit einem Medley die Stimmung beim TV-Publikum richten.

Lecker...was meine Gebühren alles so können

Lasst es euch schmecken

#Fernsehgarten pic.twitter.com/EiN14YHxM2 — Schmidtchen (@Schmidt43448352) June 21, 2020

14.05 Uhr: Das Highlight der Sendung: Das große Essen quer durch Deutschland! Andrea Kiewel schmeckt das Gericht von Cornelia Poletto so gut, dass sie sogar peinlichen Teenie-Slang bemüht. „Mein Sohn würde jetzt sagen: Stabil! Und dann: Cornelia ist eine Ehrenfrau.“

14.02 Uhr: Zu guter Letzt wird noch Fahrrad-Experte Dr. Achim Schmid Opfer von Kiwis spontanen Flirt-Attacken. Während sie die gezeigten Techniken zum Schutz der Fahrradreifen eher weniger interessieren, wirft sie zum Abschied ein: „Geben Sie mir ihre Nummer, damit ich Sie anrufen kann, wenn mein Reifen platt ist?“ War natürlich nur ein Scherz, puh....

13.50 Uhr: Zur Feier des Rekordes tritt Dieter „Quaster“ Hertrampf & Friends auf. Dieter schmettert „Alt wie ein Baum“ – trägt aber ein Palmenhemd... Wir sind irritiert.

13.44 Uhr: Das Geschwisterpaar Julius (elf Jahre) und Lilly (neun Jahre) hat eine Mülltonne mitgebracht, in der Lilly insgesamt mindestens 12 Handstände in einer Minute machen will – ihr Bruder hat die besondere Aufgabe, die Mülltonne im Sekundentakt aufzuklappen. Lilly brilliert, schafft 18 Handstände in der vorgegebenen Zeit.

13.39 Uhr: Bei dem Auftritt von Dennis Mansfeld hält es die anderen Musiker nicht mehr auf den Stühen. Zum Sommer-Hit „El Cubito“ schwingt die Gruppe um Luca Hänni die Hüften.

13.35 Uhr: Sterneköchin Julia Kamp beeindruckt Kiwi, weil sie alleine auf Reisen war. Denn schließlich sei diese ja „groß, blond und sexy“ – und damit scheinbar eine reisende Exotin. Trotzdem ist die Köchin als Single auf Reisen gegangen und wieder zurück gekommen – freiwillig versteht sich, wie Kiwi gewohnt investigativ nachbohrt.

Stell dir vor du kochst in einer TV Show, mit 4 anderen, die vermeintlich attraktivste, darf reden, über ihren Beziehungsstatus & reisen, nicht Mal zu dem was du kochst & die 3 anderen, mit dir werden kaum beachtet. #Fernsehgarten pic.twitter.com/jh4BuZjEN5 — Absurde_Existenz (@Wiesel_Flink) June 21, 2020

13.32 Uhr: Der bayrische Sternekoch Martin Braudrexel, wohnhaft in München, traut sich was: „München ist blau“ – bedeutet, die meisten Münchener sind fußballtechnisch eher für 1860 München anstatt FC Bayern. „Auch wenn mich FC Bayern-Fans jetzt hassen.“ In Kiwis heiler Welt gibt es aber keinen Hass, schnell wirft sie ein: „Nein, niemand hasst hier irgendjemanden!“

13.27 Uhr: Von Luke zu Luca! Kiwi kündigt Luca Hänni und Christina Luft an: „Salopp würde ich sagen: Da brennt die Luft.“ Charmanter Wortwitz. Die Performance zu „Diamant“ der beiden in knappen weißen Outfits gibt der Aussage allerdings Recht.

13.25 Uhr: Die Sport-Karriere ist für Kiwi aber kein Grund, Luke nicht trotzdem anzubetteln, nochmal auf den Lerchenberg zu kommen:„Egal ob zum Singen, zum Rennen, whatever.“

13.22 Uhr: Im Gegensatz zur Familien-Tradition strebt Luke Kelly offenbar keine Musik-Karriere an. Er ist dagegen ein guter Sportler, macht Leichtathletik. Kiwi kombiniert messerscharf: „Ich sehe die dünnen, langen Beine.“

13.14 Uhr: Joey Kelly führt Andrea Kiewel die eigene Vergänglichkeit vor Augen. Der Musiker ist mit seinem 20-jährigem Sohn Luke zu Gast am Lerchenberg. Kiwi kaum fassen, wie „groß“ und erwachsen Luke ist. „Wie konnte das passieren?“, so die Moderatorin. Schließlich denke sie immer, wenn sie Joey sieht, daran, wie er als 25-Jähriger durch Nevada läuft.

#Fernsehgarten



Kiwi: “Du hast so ein großes Kind, wie geht das?“

Joey Kelly: “Joa er ist gewachsen und ich bin klein geblieben“

Kiwi: “Aber ich mein das Alter“



😂 Sarkasmus, Ironie alles Fremdwörter für Kiwi. — Stabheuschrecke (@Stabheuschreck1) June 21, 2020

13.09 Uhr: Was für ein Übergang! Mit der ehemaligen Straßenmusikern Elen kommt jetzt der Gegenentwurf zur Langstrecken-Wanderin. Elen singt nämlich: „Liegen ist Frieden“...

13.05 Uhr: Kiwi ist offenbar wirklich inspiriert von der Wanderin. Die sagt, dass der Luxus beim Wandern nicht das ist, das man dabei hat, sondern das, was man „nicht mit sich rumschleppen muss“. Kiwi: „Das sind so Sätze – wow, wow.“

Das sind alles so Sätze, wow. Wooooooow. Haben Sie die als Wandtattoos in Ihrem Zelt angebracht? #Fernsehgarten pic.twitter.com/UpQTNpcRCP — Mariantäne (@HerrUschi) June 21, 2020

13.00 Uhr: Wanderin Christine Türmer bringt das perfekte Single-Hobby mit: Langstrecken-Wandern! Unglaubliche 49.500 Kilometer hat die Frau bereits zurückgelegt – einmal um die Welt, wie Kiwi feststellt. Wichtigste Regel beim Langstrecken-Wandern: Man muss alleine unterwegs sein, um konstant im eigenen Tempo zu gehen. Für Kiwi wäre das wohl nichts, denn: „Man ist ja dann alleine. Und ich würde mich dann so gerne mitteilen wollen“ Wen wundert's?

12.53 Uhr: Der nächste Mann steht schon in den Startlöchern. „Ich bin schockverliebt, er ist ein cooler Typ“, kündigt Kiwi an. Stefan Gwildis hat seinen Song „Sommer in der City“ dabei – und die Stadt mag Kiwi ja ohnehin, wie sie Hund Heiko deutlich machte.

12.50 Uhr: Auch Sternekoch Robin Pietsch ist mit einer Mission am Lerchenberg. Zum Thema Fleisch appelliert er ebenfalls an die Zuschauer: „Achtet einfach darauf, was ihr kauft.“ So ist abgepacktes Fleisch aus dem Discounter nicht ohne Grund günstig. Dann wird es aber auch wieder Zeit für die leichten Themen. Kiwi: „Womit kann man dich kulinarisch verführen?“ Der Sternekoch mag einfache Gerichte, wenn sich derjenige Mühe gibt. Glück gehabt!

12.47 Uhr: Kiwi hat ein Herz für häsliches Obst. Im Gespräch mit Cornelia Poletto gesteht sie: „Ich bestelle ja einmal in der Woche eine Obst- und Gemüselieferung, mit Lebensmitteln, die wegen dem Aussehen oder Ähnlichem aussortiert wurden.“ Nur mit beigefügten Rezepten kann sie dann nicht viel anfangen, fragt sie oft: „Das kann man damit kochen?!“

12.43 Uhr: Nach dem Aufritt von Marquess geht es zurück zur geliebten Cornelia Poletto an die Kochtheke. Die spricht darüber, wie sie die Ideen für ihre Rezepte bekommt – am Beispiel Radieschen. „Man schaltet alles aus, was man bisher über Radieschen gewusst hat.“

12.37 Uhr: Der Hund von Jörg, Heiko, scheint Andrea Kiewel mehr zu faszinieren als der Wohnwagen. Als der Vierbeiner nicht auf sein Herrchen hört und stattdessen bei ihr stehen bleibt, beschließt sie: „Heiko möchte bei mir bleiben, für immer.“ So will sie den Hund mitnehmen, damit er mal in einer „richtigen Stadt“ leben kann. Da nimmt Heiko doch lieber reißaus. Kiwi: „Geh dahin, wo dein Herz dich hin trägt.“

12.33 Uhr: Die Erfindung von Jörg Skowronek, ein winziger Fahrrad-Wohnwagen, erinnert Kiwi an ihre Kindheit. So habe sie beim Camping früher mit ihren Eltern nur im Zelt schlafen können, während Menschen mit mehr Geld ja Wohnwagen gehabt hatten. Jetzt dürften Kiwis Reiseumstände anders aussehen.

#Fernsehgarten

Kann jemand Kiwi in dass Teil sperren? Und dann bitte zügig das ganze irgendwo unauffällig versenken? pic.twitter.com/GtWgZoGgR2 — Zack1 (@LandjungeOst) June 21, 2020

12.29 Uhr: Mehr Details aus Andrea Kiewels Privatleben. Im Kreise der vier Sterneköche fällt ihr plötzlich ein: „Ihr seid seit Wochen der massivste Kontakt ever – mit vier Leuten gleichzeitig sprechen, wow!“ Zeit für Julian David, bevor es zu traurig wird.

12.25 Uhr: Politik im „Fernsehgarten“. Beim Thema Essen räumt Kiwi folgerichtig ein: „ Ich wäre dumm, wenn ich jetzt nichts dazu sagen würde. Wir wissen ja alles was los ist, in Sachen Fleisch-Industrie.“ Doch ohne zu sehr ins Details zu gehen, kommt ein dringender Appell: „Obacht, einfach gucken, von wo kauft man, woher ist das Fleisch. Oder: Muss ich das wirklich essen?“ Richtig so!

12.21 Uhr: Hat sich da jemand verplappert? Als Cornelia Poletto erzählt, dass sie sich bei Menschen, die alleine ins Restaurant gehen, fragt, ob sie wohl ein Restaurant-Tester sind, räumt sie ein: „Doch dann stellt man fest, dass es vielleicht einfach nur ein Single ist...“. Kiwi stimmt direkt mit ein: „Einfach nur ein Single ist, wie.... Wie viele Menschen in Deutschland.“ Nochmal gut gegangen!

12.15 Uhr: Nachdem Marianne Rosenberg „Im Namen der Liebe“ performt hat, stellt Kiwi vier Sterneköche aus vier verschiedenen Himmelsrichtungen vor. Die zaubern ein entsprechendes Vier-Gänge-Menü (Süd-Osten-Nord-Westen), durch das sich die Moderatorin dann essen darf. Darunter ein Linsen-Kaviar von Sterneköchin Cornelia Poletto.

Das bewegt Kiwi nach nicht mal zehn Minuten zum ersten Liebesgeständnis („Cornelia,Ich liebe dich!“) – eine neuer Rekord!

12.10 Uhr: Endlich geht es los! Diesmal mit Papp-Publikum am Lerchenberg. Und es gibt direkt etwas zu feiern: Dennis Mansfeld hatte am Samstag Geburtstag. Dafür gibt's ein Ständchen von Andrea Kiewel.

11.22 Uhr: Oh lala, dieser „Fernsehgarten“ scheint romantisch zu werden! Luca Hänni bringt nämlich nicht nur seinen neuen Song „Diamant“, sondern auch seine „Let's Dance“-Partnerin Christina Luft mit auf den Lerchenberg.

Luca Hänni und Christian Luft bei der „Fernsehgarten“-Probe. Foto: Instagram Fernsehgarten

10.06 Uhr: Weil das Wetter während der „Fernsehgarten“-Generalprobe am Samstag bisher eher düster war, stellt Julian David bei Instagram exklusiv das Indoor-Studio für den Fall der Fälle vor. Instagram-Aufnahmen am Sonntagmorgen vom Lerchenberg lassen aber Sonnen-Wetter erahnen – noch zwei Stunden, dann geht es endlich wieder los!

So sieht das Indoor-Studio des Fernsehgartens aus. Foto: Instagram Fernsehgarten

9.01 Uhr: Passend zum Umstand, dass aktuell viele Menschen ihren Urlaub in Deutschland verbringen, möchte Kiwi am Sonntag zeigen, wie schön unser Land ist. Unterstützt wird sie dabei von folgenden Musik-Acts:

Sängerin Marianne Rosenberg

Sängerin Elen

Musiker Stefan Gwildis

Sänger Julian David

Sänger Dennis Mansfeld

Dieter Quaster Hertrampf & Friends

Musikband Marquess

DSDS-Sieger Luca Hänni

Joey Kelly mit Sohn Luke

8.05 Uhr: Noch rund vier Stunden, dann geht es endlich wieder los! Wir sind ganz gespannt auf die heutige Folge, die um 12.10 Uhr startet.

6.57 Uhr: Die ganze Show zum Nachlesen findest du hier!

Sonntag, 6.35 Uhr: Vergangene Woche stand die Show im Zeichen des Schlagers! Florian Silbereisen und Thomas Anders, Howard Carpendale, Ben Zucker und viele mehr waren im Fernsehgarten zu Gast.

Kiwi taucht ganz schön lange – ZDF mit Bitte

Ein Highlight der vergangenen Sendung war der Tauchversuch von Moderatorin Andrea Kiewel. Während der Aktion übernahm Florian Silbereisen zwischenzeitlich die Moderation und gefiel den Zuschauern dabei sehr gut.

Moderatorin Andrea Kiewel. Foto: imago images / Eibner

Aber zurück zum Apnoe-Tauchen: Beaufsichtigt von einer professionellen Taucherin startete „Kiwi“ den Versuch. Sensationelle 1 Minute und 43 Sekunden hielt die 55-Jährige unter Wasser durch und hatte gleich einen flotten Spruch auf den Lippen; „Ich bin diejenige, die unterm Traumschiff durchtaucht.“

Das ZDF postete anschließend auf seiner „Fernsehgarten“-Seite ein Bild von der Tauch-Aktion. Der Sender bedankte sich bei der professionellen Taucherin für die Aufsicht und hatte eine wichtige Bitte an die Zuschauer: „Bitte nicht alleine und ohne professionelle Unterstützung nachmachen!“

Weitere Promi-News:

Von den Fans gab es für die Leistung richtig viel Zuspruch:

Es war eine coole Challenge. Gute Idee!

Das hat Kiwi richtig gut gemacht - ich war stolz auf sie!

Es war super mutig. Hat sie gut gemacht

Super gemacht Kiwi

Hat Kiwi klasse gemacht! Tolle Leistung

Es war nur mega !! Kiwi ist einfach nur mega !!! Sie fehlt mir unglaublich ... sie live zu Erleben in ihrem / unserem Garten !!

Hallo Kiwi das hast du gut gemacht, ich freue mich schon auf Sonntag und lasse mich überraschen was du für Interpreten und Challenges wieder in der Sendung hast

Wir sind gespannt, was diesen Sonntag für eine Challenge ansteht!