„Fernsehgarten“: Ikke Hüftgold wird deutlich – „Wir werden zensiert“

Ikke Hüftgold ist sauer. Schon vor einigen Wochen ließ der Mallorca-Star gegenüber dieser Redaktion Dampf ab. Der Grund: Das ZDF hatte etwas dagegen, dass er seinen Song „Bumsbar“ in der Mallorca-Ausgabe des „Fernsehgartens“ singe. Stattdessen sollte Ikke sein „Lied mit gutem Text“ darbieten. Das wollte Hüftgold nicht und sagte kurzerhand seinen Auftritt ab.

„Die Musik spiegelt leider null die Wahrheit am Ballermann wider. Ich rate dem ZDF, den Mallorca-Fernsehgarten in ‚lustigen Nachmittag für alte Menschen‘ umzutaufen“, erklärte Hüftgold damals seinen Ärger.

„Fernsehgarten“-Kritik von Ikke Hüftgold

Nun legt der Sänger, der mit Songs wie „Ich schwanke noch“ oder eben „Bumsbar“ riesige Erfolge feiert, noch einmal nach. „Das Ganze ist einfach stumpfsinnig. Ich bin Mallorca-Künstler und mache Partyschlagermusik. Im Fernsehgarten wollen sie aber nur seichten Kram. Oft Musik, die auf Mallorca gar nicht wirklich stattfindet. So wie da die Worte Spaß, Sex, Saufen, Feiern bis zu Eskalation vorkommen, wird es schon schwierig“, so Hüftgold.

Das sei kein „Fernsehgarten“ seines Geschmackes so Hüftgold. Dass er sich mit solchen Aussagen beim ZDF nicht gerade beliebt mache, sei ihm egal, so Ikke weiter. Auch wenn er die Kritik in gewisser Weise nachvollziehen kann. „Der Fernsehgarten ist eine Familiensendung und es ist auch verständlich, dass ein Titel wie Bumsbar dort nicht reinpasst. Aber dieses ‚dann schreibt doch die Songs um‘, wie damals bei Peter Wackel, der aus ‚Scheiß drauf‘ ‚Pfeif drauf‘ machen, ist alles Schwachsinn. Wir werden zensiert“ so Hüftgold.

Sein Vorschlag: Eine Mallorca-Samstagabend-Sendung. „Die sollen das gefälligst auf eine Samstagabendshow verlegen, dann kommen vielleicht auch wieder die großen Künstler mit den eigentlichen Hits. Das wäre natürlich großartig. Ich stelle mich auch gerne als Moderator zur Verfügung, gemeinsam mit Kiwi.“ Na, da sind wir ja mal gespannt, was das ZDF davon hält!