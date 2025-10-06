Irre Regeln im ZDF-„Fernsehgarten“ – „Ohne Personenschutz geht es nicht mehr“

Kaum eine Live-Show ist so beliebt wie der ZDF-„Fernsehgarten“. Während der Saison sitzen Millionen Zuschauer Sonntagmittag vor den Bildschirmen und verfolgen die Sendung mit Moderatorin Andrea Kiewel.

Und auch im Studio auf dem Lerchenberg in Mainz ist immer volles Haus. Doch der Ansturm auf den ZDF-„Fernsehgarten“ hat nicht nur positive Auswirkungen. Hinter den Kulissen gibt es zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen, die in diesem Jahr sogar noch verschärft werden mussten.

„Fernsehgarten“-Star packt aus

Im Interview mit „t-online“ erzählt „Fernsehgarten“-Koch Armin Roßmeier, wie es hinter den Kulissen der ZDF-Show abläuft. Die Sicherheit des Teams steht vor Ort an oberster Stelle und die Vorkehrungen werden immer weiter verschärft.

„In der ersten Sendung dieses Jahres haben mich alle angemacht, ich hätte meine Messer nicht gefunden. Nein, das waren die Vorsichtsmaßnahmen. Am Set dürfen keine Messer mehr offen auf dem Tisch liegen“, so Roßmeier. Der Grund: Das Küchengerät könnte ja als Waffe benutzt werden, um Anwesende damit zu verletzen.

„Ohne Personenschutz geht es nicht mehr“

Tatsächlich erinnert sich der 76-Jährige an einen Vorfall, bei dem es ernster wurde. „Wir hatten es auch schon, dass eingegriffen werden musste. Ohne Personenschutz geht es nicht mehr“, erzählt er. Auf Anfrage von „t-online“ wollte sich der Sender allerdings nicht zu diesem konkreten Vorfall äußern.

Das ZDF verweist auf Paragrafen aus der Versammlungsstättenverordnung (VStättVO) vom 13. März 2018 und fügt hinzu: „Das von uns dazu befüllte Konzept folgt inhaltlich und vollständig dem Muster-Sicherheitskonzept für Veranstalter von öffentlichen Veranstaltungen unter freiem Himmel in Rheinland-Pfalz.“

Auf Anfrage von „Bild“ äußert sich der Sender wie folgt: „Das gesamte Team ,ZDF-Fernsehgarten‘ trifft gemeinsam für jede einzelne Sendung eine Vielzahl entsprechender Maßnahmen, um den Künstlern, Zuschauern und auch dem gesamten Team den Aufenthalt vor Ort so angenehm und sicher wie möglich zu gestalten. Das betrifft u. a. Einlasskontrollen, Hinweise zur Wegeführung, ordnungsgemäße Besetzung der Zuschauerplätze bis hin zu konkreten Maßnahmen bei kritischen Wetterlagen.“