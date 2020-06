„Fernsehgarten“: Fans flippen aus – „Im Ernst? SIE ist mit dabei?“

Der „Fernsehgarten“ steht an diesem Wochenende ganz unter dem Motto Schlager! Und dafür haben Andrea Kiewel und Co. viele Stars eingeladen. Und über eine Künstlerin freuen sich die Fans besonders. (Archivbild)

Der „Fernsehgarten“ (ZDF) steht in dieser Woche unter einem ganz besonderen Motto: Schlager! Und es haben sich eine Reihe namhafter Schlagerstars angekündigt: Florian Silbereisen und Thomas Anders, Howard Carpendale, Ben Zucker...

Doch bei den Fans ist es noch ein ganz anderer Act, der die Herzen höherschlagen lässt. Denn im „Fernsehgarten“ tritt jemand auf, der dort noch nie auf der Bühne stand. Die Fans können es kaum glauben.

„Fernsehgarten“ (ZDF) setzt auf Schlager – wegen IHR flippen Fans aus

Andrea Kiewel moderiert den Fernsehgarten seit vielen Jahren. Foto: imago images

Doch wer lässt die Fanherzen da so höher schlagen? Es ist Viven Gold. „Im Ernst. Vivien Gold ist mit dabei? Suuuuuper“, schreibt beispielsweise ein Fan. Und jemand anders schreibt: „Wir haben auf Vivien Gold lange gewartet und freuen uns riesig, dass sie dabei ist“.

Lange Zeit war Vivien Gold vor allem als Double von Helene Fischer bekannt. Jetzt startet sie aber als Solokünstlerin durch! Am 5. Juni hat sie ihre erste Single „Mach die Musik ganz laut“ an den Start gebracht. Nun will sie damit im Fernsehgarten“ begeistern und fiebert schon jetzt ihrem Auftritt entgegen.

Newcomerin Vivien Gold: „Ich freu mich riesig“

Bei Instagram verrät sie ihren Fans, dass sie bereits in ihrem Hotel in Wiesbaden angekommen ist. „Morgen werde ich den ZDF-Fernsehgarten zum ersten Mal kennenlernen. War von euch schon mal jemand dort? Ich freu mich riesig“, schreibt die Sängerin.

Und die Freude scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Bei Facebook zumindest überschlagen sich die positiven Kommentare.

Das schreiben die Fans:

„Wuhuuu...Vivien Gold ist zum ersten Mal im Fernsehgarten dabei, das ist echt schön, ich freue mich riesig auf sie und ihren Song“

„Yeah! Freue mich total auf Vivien Gold! Schön dass ihr so einer talentierten Nachwuchskünstlerin die Chance gebt, in eurem Format aufzutreten“

„Sonntagsprogramm ist sicher. Wir haben so lange gewartet und mitgefiebert. Endlich ist auch VIvien Gold dabei“

„Wow toll das Vivien Gold dabei ist, schön sie auf der Bühne wieder zu sehen, danke dafür“

Florian Silbereisen und Thomas Anders im „Fernsehgarten“

Doch natürlich freuen sich die Fans auch auf die anderen Künstler, die mit dabei sind: Ben Zucker, Sarah Zucker, Ramon Roselly, Howard Carpendale, Vincent Gross und natürlich Thomas Anders und Florian Silbereisen.

Die beiden sind derzeit nämlich stets im Duo in der Fernsehwelt unterwegs. Zuletzt waren sie im „Frühstücksfernsehen“. Und da hat Florian Silbereisen ganz persönliche Gedanken zum Thema Liebe geteilt. Mehr dazu liest du HIER >>>>>.