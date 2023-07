„Fernsehgarten“: Sorge vor ZDF-Show – „Sehr gefährlich“

Während die Zuschauenden der ARD am 9. Juli aufgrund der Sportveranstaltung „Die Finals“ auf „Immer wieder sonntags“ verzichten müssen, lädt ZDF-Moderatorin Andrea „Kiwi“ Kiewel am Sonntag wie gewohnt zum „Fernsehgarten“.

Sportlich wird’s aber auch beim ZDF. Das Motto der Sendung: „Es lebe der Sport“. Für alle, die mit ihren Tickets einen Platz auf dem Lerchenberg in Mainz sicher haben, gilt allerdings größte Vorsicht. Denn an diesem Sonntag ist die Teilnahme am „Fernsehgarten“ alles andere als ungefährlich.

Samstag, 8. Juli 2023

Eine „Fernsehgarten“-Ausgabe bei strahlendem Sonnenschein macht wohl allen mehr Spaß, als Kiwi dabei zuzusehen, wie sie mit Regenschirm moderieren muss. Aber gutes Wetter bringt auch schnell eine große Gefahr mit sich und zwar in Form eines Hitzschlages.

Gegenüber dieser Redaktion zeigt sich Wetterexperte Dominik Jung besorgt: „Es ist doch eine sehr gefährliche Wetterlage. Dazu kommt am Sonntag noch das Problem, dass sich mittags und nachmittags Schauer und Gewitter bilden. Da kann es dann auch so ausgehen, dass sie Sonne verschwindet und plötzlich ein Unwetter aufkommt“.

Das sind die Gäste:

Oli P.

Mickie Krause

Amber Van Day

Lena Marie Engel

Alex Vargas

Peggy March

Joachim Witt

Deine Freunde

Kayef

Bei diesen Aussichten sollten Zuschauende nicht unvorbereitet nach Mainz reisen. Gut eincremen, viel trinken und eine Kopfbedeckung helfen gegen die Sonne. Auf Nachfrage dieser Redaktion kündigte das ZDF an, Vorkehrungen getroffen zu haben, hier mehr dazu.

Wie schnell die hohen Temperaturen dem eigenen Körper zum Verhängnis werden können, musste auch Schlagersängerin Annemarie Eilfeld erst kürzlich erfahren, als sie nach ihrem Besuch bei „Immer wieder sonntags“ im Krankenhaus behandelt werden musste.