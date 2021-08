„Fernsehgarten“ legt Gästeliste offen – mit IHM hat niemand im ZDF gerechnet

Das Schlager-Casting im „Fernsehgarten“ geht in die zweite Runde. Nachdem vergangene Woche die Jungs ihr Talent unter Beweis stellen mussten, sind dieses Mal die Mädels dran.

Doch nicht nur die Newcomer treten am Sonntag im „Fernsehgarten“ auf. Auch bekannte TV-Gesichter stehen wieder auf der Bühne. Mit wem die ZDF-Zuschauer dabei aber ganz sicher nicht gerechnet haben, erfährst du hier in unserem Live-Ticker.

Samstag, den 28. August

18 Uhr: Wie jede Woche veröffentlicht die „Fernsehgarten“-Redaktion auf ihrer offiziellen Facebook-Seite die Gästeliste der kommenden Sendung. Neben Schlagerstars wie Ross Antony und Sarah Zucker begrüßt Andrea Kiewel demnach diesen Sonntag auch „The Masked Singer“-Finalistin Cassandra Steen und die US-amerikanische A cappella-Gruppe „Naturally 7“.

So weit, so gut. Doch mit einem Namen haben die Zuschauer sicherlich nicht gerechnet. Niemand Geringeres als Jimi Blue Ochsenknecht wird am Sonntag ebenfalls als Musik-Act auf der Bühne stehen. Gemeinsam mit Sängerin Ambre Vallet soll er dann das Duett „Nicht Allein“ performen.

Das sind die „Fernsehgarten“-Gäste am Sonntag:

Ross Antony

Jimi Blue Ochsenknecht feat. Ambre Vallet

Cassandra Steen

Naturally 7

Sarah Zucker

André Stade

Sofía Martín

Mars

FRONTM3N

Die jüngeren Zuschauer werden Jimi Blue vor allem noch als Teenie-Idol in Erinnerung haben. In der „Die Wilden Kerle“-Reihe wurde der 29-Jährige zum Kinostar und absoluten Mädchenschwarm.

Jimi Blue Ochsenknecht ist ein deutscher Schauspieler und Pop-Rapper. Foto: picture alliance/dpa | Caroline Seidel

2007 veröffentlichte er im zarten Alter von 15 Jahren sein Debütalbum „Mission Blue“. Im Jahr darauf folgte „Sick Like That“, doch danach wurde es plötzlich still um die Musikkarriere von Jimi Blue Ochsenknecht.

Ob er seine Fans noch immer mitreißen kann, erfahren wir also live am Sonntag, den 29. August, im ZDF-„Fernsehgarten“.