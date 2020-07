Fernsehgarten (ZDF): Traurige Worte von Andrea Kiewel – „Ich möchte euch was sagen...“

Wie immer im Sommer ist Sonntag Fernsehgarten-Zeit im ZDF! So auch in dieser Woche.

Der Fernsehgarten stand ganz im Zeichen von Rekorden. Es sollte spannend werden.

Fernsehgarten im ZDF am Sonntag: Live-Ticker zum Nachlesen

Wir haben für dich die ZDF-Sendung am Sonntag begleitet. Alle Infos zum Fernsehgarten bekommst du hier in unserem Live-Blog!

Sonntag, 19. Juli:

14.00 Uhr: Das war's schon wieder mit dem ZDF-Fernsehgarten am Sonntag. Und darauf können sich die Zuschauer schon in der nächsten Woche freuen: Auf eine Mallorca-Party mitten auf dem Lerchenberg.

13.54 Uhr: Andrea Kiewel kommt ja aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus, wenn es um ihren Co-Moderator Wayne Carpendale geht. "Wenn ich mir dein Profil so angucke, sehe ich die Gesichtszüge deines Vaters." Nur zur Erinnerung: Waynes Vater ist der legendäre Howard Carpendale. "Dann muss ich also keinen Vaterschaftstest machen?", scherzt dieser daraufhin.

„Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel meldet sich vor der Sendung auf Instagram zu Wort. Foto: imago stock&people gmbh

13.37 Uhr: Jetzt wird's sexy! Nicht im Pool, aber an der Pool-Stange. Viola ist italienische Meisterin im Pooldance und will eine Rekord-Einlage zum Besten geben. Ihr Rekord-Ziel: Sich ausziehen, ohne die Füße von der Stange zu lassen.

Foto: Screenshot ZDF

Und sie schafft es! Kein Wunder, bei den Muckis. da wird selbst Kiwi ganz neidisch... "Die Poolstange ist das meist unterschätzte Sportgerät."

13.27 Uhr: Sympathischer Auftritt von Vanessa Mai. Die Sängerin hat sich sogar extra in Kiwi-grün gekleidet.

Vanessa Mai im Fernsehgarten Foto: Screenshot ZDF

Schade aber eigentlich, dass sie nicht in den Fernsehgarten-Pool springt. Vor drei Tagen sorgte sie nämlich mit einem sexy Kopfsprung für Schnappatmung bei den männlichen Fans. Warum? Wegen der Frontalansicht auf ihren Allerwertesten. Einen Anblick gefällig?

Hier der sexy Poolsprung:

13.14 Uhr: Beauty-Talk im Fernsehgarten. Die Expertin rät bei heißen Temperaturen: Sonnencreme einfach übers Make-up auftragen. Hä? Fragt sich auch Kiwi. "Ich saß stundenlang in der Makse. Ich kann doch jetzt nicht Sonnencreme über das Make-up machen." Die Lösung der Expertin: Einfach Sonnencreme als Puder benutzen. Hä?

12.54 Uhr: Da hätte doch jetzt jeder drauf kommen können, oder? Dass Andrea Kiewel sich früher selbst den Spitznamen Tina gegeben hat? Liegt ja... (hüstel)... auf der Hand.

12.50 Uhr: Schaut bei dem aktuellen Basketball-Akrobatik-Auftritt eigentlich irgendwer auf die Basketballer? Oder doch eher auf die Cheerleader im Hintergrund...?

#Fernsehgarten

Wenn anno dazumal Hans Rosenthal bei Dalli Dalli in die Luft sprang hat das wesentlich mehr Charme als diese Nummer. pic.twitter.com/tSbMgGfuNA — Zack1 (@LandjungeOst) July 19, 2020

12.44 Uhr: Oha, Märchenstunde. "Versengold", lass dein Haar herunter, oder was?!

12.33 Uhr: Nach den ganzen Herrschaften endlich mal Frauenpower. Oder wohl eher Teenipower. Youtuberin und Sängerin Julia Beautx feiert ihren allerersten Fernsehgarten-Auftritt.

12.25 Uhr. Jetzt kommt Schüler Ingmar mit seinen Samurai-Künsten. Die nächste Wette... äh der nächste Rekord.

Und das wird sein Rekord: Ingmar wirft jeweils ein Ei in die Luft. Währenddessen muss er ein Holzbrett durchschlagen. Auf die Power, fertig los.

12.20 Uhr: Rapper Fargo aus Berlin ist dran. Zumindest nennt er sich selbst Rapper. Hmm... Rap klingt irgendwie anders. Finden übrigens auch die Twitter-Nutzer: "Das ist RAP ??"

12.14 Uhr: Die weiß offenbar, wovon sie spricht! Kiwi kündigt Patrick Lindner an. Erzählt von der Liebe, den Schmetterlingen, die man Anfang einer neuen Beziehung hat. Die Fernsehgarten-Moderatorin schwebt ja selbst gerade im siebten Himmel. Hat für die Liebe sogar Tel Aviv zu ihrem Zweitwohnsitz gemacht. Ja, glücklich sieht sie aus...

Jim und John übrigens auch. Die beiden werfen ihr bei den Worten Kussmünder zu - mit nackten Oberkörpern, versteht sich! Und Kiwi? Die ahnt nicht, was sich im Hintergrund abspielt.

Andrea Kiewel hat nackte Gäste im Hintergrund. Foto: Screenshot ZDF

12.08 Uhr: Hm... so ein bisschen erinnert diese Rekord-Show ja an "Wetten, dass...?" In diesem Fall: Top, der Rekord gilt!

Den haben Jim und John übrigens geschafft.

12.05 Uhr: Oha, das kann gefährlich werden. Jim und John müssen in 60 Sekunden in Nacken-auf Nacken-Position über einen Schwebebalken laufen.

Foto: Screenshot ZDF

12.01: Heute stehen Rekorde auf dem Programm. Richtig spannend soll es werden, wie das ZDF bereits angekündigt hatte. Na mal sehen, wie hoch der Puls geht.

Den ersten Rekord wollen die beiden Brüder Jim und John Förster machen. Was uns erwartet? Waghalsige Kunststücke. Sechs Monate haben sie für diesen einen Moment im Fernsehgarten trainiert.

11.54 Uhr: Ein Pole-Dance im Fernsehgarten? Wurde gerade höchstpersönlich von Wayne angekündigt... Na mal schauen, wie sexy das wirklich wird...

11.53 Uhr: Und gleich zu Beginn gibt's schon einen Leckerbissen für die Frauen: Wayne Carpendale unterstützt Kiwi heute als Co-Moderator. Und denkt schon wieder ans Ende der Show! "So gerne ich hier mit dir im Fernsehgarten bin, so sehr freue ich mich schon, um 14 Uhr zu meinem Sohn zu können."

Hachja, ein süßer Papa, ist er ja...

11.47 Uhr: Drei Minuten zu früh, aber die Zuschauer wirds freuen! Da ist er, der Fernsehgraten mit dem Motto "Rekorde".

11.25 Uhr: Bald ist es soweit, dann steht Andrea Kiewel wie gewohnt auf der ZDF-Fernsehgartenbühne in Mainz. Ungewohnte Einblicke in ihr Zuhause lieferte die Moderatorin aber noch vor der Show. Und was sie ihren Fans auf Instagram zu sagen hatte, war sehr emotional:

„Hallo ich bin‘s, eure Kiwi. Ungeschminkt und bei mir Zuhause. Ich möchte euch was sagen. Es ist schon über die Hälfte Fernsehgarten-Saison 2020 vorbei und es hat sich nichts geändert.“ Gemeint ist die Tatsache, dass wegen Corona keine Zuschauer zum Lerchenberg kommen dürfen, um die Kiwi und Co. hautnah anzufeuern.

„Aber es vergeht kein einziger Fernsehgarten, es vergeht keine Show, es vergeht kein einziger Programmpunkt, an dem mein Team und ich nicht denken und uns manchmal sogar sagen: ‚Wow, jetzt hätten die Zuschauer getanzt, gejubelt, geklatscht…‘ Ihr seid immer bei uns in unserem Herzen. Und ja, wir vermissen euch unendlich.“

07.02 Uhr: Um 11.50 Uhr ist es wieder soweit, dann begrüßt uns Moderatorin Andrea Kiewel aus dem Mainzer Fernsehgarten. Thema heute ist: Rekorde. Was sich dahinter nur verbirgt?

Sonntag, 06.03 Uhr: Hallo und herzlich willkommen liebe Fans des Fernsehgartens! Heute geht’s rund und wir sind für dich mit dabei. Hier verpasst du nichts!

Fernsehgarten im ZDF: DIESER Star lässt die Fans ausflippen

Schon vorab gab es für die Fans des Fernsehgartens eine große Überraschung. Am Donnerstag präsentierte das ZDF auf Facebook die Gästeliste für den Sonntag. Bei den Anhängern löste das regelrechte Jubelstürme aus.

Mit dabei ist Vanessa Mai! Für die Fans gab es deshalb kein Halten mehr. Unter dem Facebook-Beitrag hagelte es zahlreiche Freuden-Kommentare. „Vanessa (Herzaugen-Smileys“ schrieben viele oder: „Na Gott sei Dank! Ich dachte schon Vanessa kommt dieses Jahr gar nicht.“

Nach dem Urlaub in Kroatien ist Vanessa Mai nun wieder zurück in Deutschland und freut sich auf ihren Auftritt im Fernsehgarten.

Vanessa Mai ist zu Gast im Fernsehgarten. Foto: imago images/APress

