Das Elend hat ein Ende: Kurz vorm „Fernsehgarten“ die Erlösung

Neuer Sonntag, neuer „Fernsehgarten“. Das elendige Warten hat endlich ein Ende. Nachdem am vergangenen Sonntag (3. August 2025) unser allerliebste Sonntagssendung wegen eines Sporttages im ZDF ausfallen musste, und die Woche zuvor ein Unwetter sein Unwesen in Mainz und Umgebung getrieben hatte, dürfen wir uns diesen Sonntag (10. August) wieder auf einen sommerlichen „Fernsehgarten“ freuen. Alle Infos dazu gibt’s bei uns im Liveticker.

++ Hier aktualisieren ++

7.30 Uhr: Kiwi feiert die Schlagerparty im „Fernsehgarten“. Auf dem Lerchenberg steht heute alles im Zeichen des 4/4-Takts. Und so darf Andrea ‚Kiwi‘ Kiewel Stars wie Nelson Müller, Semino Rossi, Patrick Lindner, Rosanna Rocci, Achim Petry, Bianca Holzmann, Daniel Sommer, CHARLIEN, Dorfrocker & Kings of Günter, Sarah Bora, Julian David und Vanessa Neigert begrüßen.

Schlager-„Fernsehgarten“ mit Kiwi

Zugegeben, die ganz großen Schlagerstars wie Howard Carpendale, Helene Fischer, Florian Silbereisen und Roland Kaiser sind nicht dabei. Aber Letzterer hat ja auch eine gute Ausrede, er sang schließlich am Samstagabend noch in Dresden bei seiner „Kaisermania“.

++ Nach Unwetter-Drama beim „Fernsehgarten“: Besucher macht seinem Ärger Luft ++

Verlassen können sich die Zuschauer vor Ort aber auf das Wetter. So sickerte am Sonntagmorgen die Nachricht durch, dass sich die Fans auf einen sonnigen und trockenen „Fernsehgarten“ freuen dürfen.

25 bis 26 Grad erwarten die Experten in den Mittagsstunden in Mainz, dazu ein fast wolkenfreier Himmel und eine Regenwahrscheinlichkeit von null Prozent. Also liebe Kiwi, es ist angerichtet. Jetzt bist du dran!