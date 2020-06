„Fernsehgarten“: ZDF lässt Bombe platzen – Kiwi schnappt sich...

Da hat Kiwi gut lachen. Sonntag kommt Florian Silbereisen in den „Fernsehgarten“.

Der „Fernsehgarten“ steht am kommenden Sonntag unter dem Motto „Schlager, Sport und Spannung“ und vor allem was den Schlager betrifft, fährt man beim ZDF-„Fernsehgarten“ am 14. Juni ordentlich auf.

Andrea Kiewel darf am Sonntag nämlich nicht nur Howard Carpendale, Ben Zucker, DSDS-Sieger Ramon Roselly und „Modern Talking“-Legende Thomas Anders begrüßen. Nein, im „Fernsehgarten“ tritt auch der derzeit wohl größte Entertainer des Landes auf.

„Fernsehgarten“: Andrea Kiewel schnappt sich einen Superstar

Kiwi hat sich nämlich Florian Silbereisen geschnappt. Richtig gelesen, der Ex von Schlagerkönigin Helene Fischer singt am Sonntag zusammen mit Thomas Anders, wird Songs von der neuen Platte der beiden präsentieren, die - kreativ, wie die beiden sind - „Das Album“ getauft wurde.

----------------------------

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen hat am 4. August 1981 Geburtstag

Er ist Fernsehmoderator und Schlagersänger

Seit 2004 moderiert Florian Silbereisen "Feste der Volksmusik"

Seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Klubbb3

Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF-Traumschiff vorgestellt

Florian Silbereisen und Helene Fischer waren zehn Jahre lang ein Paar

Ende 2018 trennten sich Florian Silbereisen und Helene Fischer in Freundschaft

Seitdem hat Silbereisen noch keine neue Freundin vorgestellt

------------------------------

+++ „Fernsehgarten“ (ZDF): Zuschauerin tobt vor Wut – „Echt unmöglich, dass…“ +++

Florian Silbereisen singt Sonntag im „Fernsehgarten“. Foto: imago images

Am Mittwoch waren Silbereisen und Anders schon im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ zu Gast. Dort mussten sie unter anderem eine TikTok-Challenge machen, spielten Minigolf und putzen im Anschluss das Fernsehstudio.

+++ Fernsehgarten: Andrea Kiewel verrät erotische Fantasie – nackt im Pool mit... +++

--------------------------------------------------------------

Das sind die „Fernsehgarten“-Moderatoren:

Ilona Christen (1986–1992; 78 Sendungen)

Andrea Kiewel (2000–2007)

Dieter Thomas Heck (2001; eine Folge als Vertretung für Andrea Kiewel wegen Babypause)

Rudi Cerne (2001; eine Folge als Vertretung für Andrea Kiewel wegen Babypause)

Ernst-Marcus Thomas (2008; 20 Sendungen)

Ingo Nommsen (Vertretung am 12. und am 19. August 2012)

Andrea Kiewel (seit 2009)

----------------------------------------------------------

+++ Florian Silbereisen: Irrer Auftritt im Frühstücksfernsehen – er muss echt... +++

+++ Fernsehgarten im Liveticker: Kiwi mit Geständnis in Live-Show – „Es fehlt...“ +++

---------------------------------

„Fernsehgarten“: Mittwoch mussten Silbereisen und Anders noch bei Sat.1 putzen

Das dürfte Florian Silbereisen und Thomas Anders erspart bleiben. Wobei, vielleicht sieht man die beiden am Sonntag als Gras-Ski-Fahrer. Mit Skifahren dürfte sich der gebürtige Niederbayer ja auskennen.