Ärger wegen Discofox-„Fernsehgarten“ – Zuschauer auf 180!

Am Sonntag (24. August) steigt beim ZDF-„Fernsehgarten“ im Mainzer Lerchenberg die große Discofox-Party. Unter der Leitung von Moderatorin Andrea Kiewel sorgen Stars wie Ross Antony, Norman Langen, Anna-Carina Woitschack, Claudia Jung, Bernhard Brink, Jay Khan und viele weitere bekannte Musiker für beste Stimmung und pure Discofox-Ekstase.

Zu Beginn heizte Andrea Kiewel mit ihren Tanzeinlagen die Stimmung ordentlich an. Doch dann der Bruch! Plötzlich sollten Promis wie Anna-Carina Woitschack und Ross Antony töpfern. Töpferkunst und Discofox? Ein seltsames Duo, das eigentlich doch gar nicht zusammenpasst?!

Viele „Fernsehgarten“-Fans ätzen über die Programmpunkte

Viele ZDF-Zuschauer sehen das ähnlich und sparen nicht mit Kritik. Auf ‚X‘ reagieren sie mit zahlreichen wütenden Kommentaren auf die Programmpunkte des Kult-Formats. „Discofox ohne Disco und ohne Fox“, merkt ein „Fernsehgarten“-Zuschauer deutlich an.

Eine weitere Dame schreibt: „Der ‚Fernsehgarten‘ schafft es doch immer wieder ein Motto zu erfinden und dazu kommt nichts. Das kann auch nicht jeder.“

„Thema Discofox: Ganz leicht verfehlt“, zeigt sich ein anderer frustriert. „Letzten Sonntag passte das Motto auch nicht mit den Darbietungen zusammen“, pflichtet ihm ein anderer bei. „Warum hat das Format immer ein Motto? Es ist doch eh immer das Gleiche, nur abgewandelt“, mosert eine andere Dame.

Man könnte die Liste endlos fortsetzen. Viele „Fernsehgarten“-Fans hatten sich auf einen poppigen Discofox-Mittag gefreut, doch sie mussten anscheinend eine herbe Enttäuschung hinnehmen. Wer die aktuelle „Fernsehgarten“-Ausgabe vom 24. August 2025 verpasst hat, kann sie jederzeit im Nachgang in der ZDF-Mediathek verfolgen.