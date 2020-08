„Fernsehgarten“: Traurige Nachricht für die Fans – jetzt verrät das ZDF...

Am Sonntag begrüßt Andrea Kiewel wieder die Zuschauer live aus dem ZDF-„Fernsehgarten“. Dieses Mal werden alte Evergreens frisch aufgearbeitet und performt.

Doch Kiwi ist nicht allein: An ihrer Seite wird Schlagerstar Ross Antony das Publikum durch die „Fernsehgarten“-Show führen. Und auch wir sind für dich dabei – im Live-Blog verpasst du nichts!

„Fernsehgarten“ (ZDF): Die ganze Sendung im Live-Blog

8 Uhr: Nicht mehr lange, dann geht es wieder los! Besonders gespannt sind wir auf das Outfit von Andrea Kiewels heutigem Co-Moderator Ross Antony. Der Sänger liebt es bunt und glitzernd. Was er sich wohl zum Thema Evergreens überlegt hat?

Andrea Kiewel moderiert seit 2000 den ZDF-Fernsehgarten. Foto: picture alliance/dpa

„Fernsehgarten“ (ZDF): Wegen Coronavirus – Sender muss drastische Maßnahmen ergreifen

Die Zuschauer erwartet ein sonniges Schlagerfest mit vielen Klassikern. „Mitsingen erlaubt!“, hieß es schon im Vorhinein. Doch das Coronavirus hat noch immer starken Einfluss auf den „Fernsehgarten“.

---------------------------

Das ist der ZDF-Fernsehgarten:

Der ZDF-Fernsehgarten ist eine Liveshow

Am 29. Juni 1986 wurde der allererste Fernsehgarten im ZDF ausgestrahlt

Die Show wird in den Sommermonaten am Sonntagvormittag live vom Gelände des ZDF-Sendezentrums in Mainz übertragen

Moderiert wird die Sendung seit 2000 von Andrea Kiewel

In der Liveshow gibt es Musik- sowie Showauftritte

Zudem werden Themen aus den Bereichen Lifestyle, Mode, Kochen, Heimwerken, Sport, Gartenpflege oder Gesundheitstipps diskutiert

---------------------------------

Denn für die Fans der ZDF-Liveshow gibt es immer noch traurige Nachrichten. Der Fernsehsender verrät auf seiner Webseite, dass man während der Corona-Krise „mit vielen Änderungen und Ausfällen im Veranstaltungsbereich umgehen“ müsse.

Und auch die Möglichkeit, die raren Tickets für die wenigen Plätze, die trotz Corona erlaubt waren, zu ergattern, scheint schon wieder vorbei. So schreibt das ZDF auf seiner Ticketseite: „Die Möglichkeit an einem Auswahlverfahren teilzunehmen ist derzeit nicht mehr möglich, sollten sich Änderungen ergeben finden Sie dies an dieser Stelle.“

---------------------------------

---------------------------------

Wegen der Pandemie dürften „nur eine sehr geringe Anzahl an Gästen“ am ZDF-Fernsehgarten teilnehmen.

Während des Auswahlverfahrens durften allerdings ausschließlich volljährige Interessenten, die mit einem Auto anreisen, maximal vier Karten für die Liveshow bestellen. Strenge Regeln, die in Zeiten wie diesen aber wohl zwingend notwendig sind.

Wie viele Zuschauer tatsächlich am Sonntag im ZDF-Fernsehgarten mitfeiern dürfen, wird die Liveshow zeigen.