„Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel: DAMIT überrascht sie alle

Beim ZDF-„Fernsehgarten” ist Andrea Kiewel stets die gute Laune Moderatorin, die für ihr Publikum alles gibt.

Jetzt will sich Andrea Kiewel aber anscheinend einer ganz neuen Herausforderung stellen. Dafür wechselt sie nicht nur den Sender, sondern auch die Sendezeit.

„Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel wird zur „Supertalent“-Jurorin

Wie jetzt bekannt gegeben wurde, wird Andrea Kiewel zukünftig in der RTL-Castingshow „Das Supertalent“ als Gastjurorin sitzen und die Kandidaten bewerten.

Auch Sängerin Yvonne Catterfeld, Schauspielerin und Moderatorin Sophia Thomalla und Komiker Kaya Yanar sollen zum Team der Gastjuroren gehören, die die feste „Supertalent“-Jury unterstützen.

Das ist der ZDF-„Fernsehgarten“:

Der 'Fernsehgarten' wird seit 1986 im ZDF ausgestrahlt

Der erste 'Fernsehgarten' lief am 29. Juni 1986

Die Titelmusik stammt von Dieter Reith

Keine Moderatorin ist so lange beim „Fernsehgarten' dabei wie Andrea Kiewel

Kiewel war vor ihrer Fernseh-Karriere Leistungsschwimmerin in der DDR

Das war nötig geworden, da Lukas Podolski wegen einer Corona-Infektion ausgefallen ist. Kiewel, Catterfeld und Co. werden dann neben den Ehrlich Brothers, Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin Chantal Janzen und Modedesigner Michael Michalsky sitzen und die mehr oder weniger talentierten Kandidaten bewerten.

„Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel: Auf wen darf sich die Moderatorin freuen?

Los geht es übrigens bereits am zweiten Oktober. Also kurz nach der letzten „Fernsehgarten“-Show des Jahres. Langweilig wird das Jahr 2021 für Andrea Kiewel also sicher nicht enden.

Die Jury des „Supertalent“ um „Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Und RTL verriet sogar schon, auf welche Kandidaten sich Jury und Zuschauer freuen dürfen. So wird beispielsweise der 19-jährige Jannick Holste aus Geseke versuchen, die Jury mit Zaubertricks auf seine Seite zu ziehen. Der 43-jährige Bodypainter Johannes Stötter aus Südtirol dagegen wird eine Botschaft für das Klima aussenden.

