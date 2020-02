„Fernsehgarten“: ZDF macht es offiziell – Andrea Kiewel wird...

Seid ihr auch schon wieder in Mitklatsch-Stimmung? Blöde Frage. Schließlich ist der letzte „Fernsehgarten“ aus Neuharlingersiel schon wieder eine gefühlte Ewigkeit her. Doch wer erinnert sich nicht: Andrea Kiewel im quietsch-orangenen Mantel vor malerischer Hafenkulisse?

Oder die Polonaise zum norddeutschen Kulthit „An der Nordseeküste“ von Klaus und Klaus? Doch liebe „Fernsehgarten“-Fans, ihr braucht nicht im kalten Februar-Regen erfrieren. Denn der nächste „Fernsehgarten“ ist nicht mehr lange hin.

„Fernsehgarten“: ZDF lässt Bombe platzen

Wie der Sender gegenüber dieser Redaktion bestätigte, geht es schon Mitte April weiter mit dem „Fernsehgarten“. Und natürlich wird Andrea Kiewel auch wieder mit dabei sein.

Los geht es am 19. April mit der Ersten von drei „Fernsehgarten on Tour“-Frühlingsshows. Die nächsten folgen dann jeweils eine Woche später am 26. April und 3. Mai.

--------------

Das sind die „Fernsehgarten“-Moderatoren:

Ilona Christen (1986–1992; 78 Sendungen)

Andrea Kiewel (2000–2007)

Dieter Thomas Heck (2001; eine Folge als Vertretung für Andrea Kiewel wegen Babypause)

Rudi Cerne (2001; eine Folge als Vertretung für Andrea Kiewel wegen Babypause)

Ernst-Marcus Thomas (2008; 20 Sendungen)

Ingo Nommsen (Vertretung am 12. und am 19. August 2012)

Andrea Kiewel (seit 2009)

---------------

Gedreht wird übrigens auf der Kanaren-Insel Fuerteventura. Kiwi bleibt damit der spanischen Inselgruppe treu. Bereits im letzten Jahr, war sie mit ihrem Team auf den Kanaren. Drehte die Frühlings-Edition des „Fernsehgarten“ auf Cran Canaria.

+++ Fernsehgarten (ZDF): Andrea Kiewel verkündet traurigen Abschied beim Finale +++

„Fernsehgarten“: Hier bekommst du Tickets

Andrea Kiewel und der Fernsehgarten sind schon im April wieder am Start. Foto: imago images

Nach den Frühlingsshows geht es direkt mit dem 'normalen' „Fernsehgarten“ weiter. Am 10. Mai startet die Saison am Lerchenberg. Karten für die Shows können noch auf der Ticketseite des ZDF bestellt werden.

+++ „Fernsehgarten“ im ZDF: Das passiert WIRKLICH, wenn die Kameras aus sind +++

Für die ersten drei Frühlingsshows hat das ZDF sogar schon Künstler veröffentlicht. So bestätigte der Sender auf seiner Ticket-Seite unter anderem Marianne Rosenberg, Kerstin Ott, Das B, Die Höhner, Dschungelcamp-Gewinner Prince Damian und Ben Zucker.