Fernsehgarten: ZDF verrät neue Details – Andrea Kiewel wird nicht...

Der Fernsehgarten wird in diesem Jahr anders.

Der „Fernsehgarten“ ist des Deutschen liebste Sonntagmittag-Show. Klar, dass der Aufschrei groß war, als es hieß, dass das Coronavirus die Sendung gehörig durcheinanderwirbeln würde.

Doch wie sagte „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel so schön: „Nur weil die Zeiten anders sind, heißt es ja nicht, dass es schlechter ist.“ Bedeutet: Der „Fernsehgarten“ wird am 10. Mai starten. Doch so ausgelassen wie noch im vergangenen Jahr wird es wohl nicht. Das ist allein schon deshalb unmöglich, weil ein wichtiges Element der Show komplett fehlen wird: die Zuschauer.

„Fernsehgarten“: Diese Fotos verraten Details zum 'neuen' Fernsehgarten

Trotzdem scheint das ZDF auch auf dem großen Außenareal des Lerchenbergs drehen zu wollen. Das zumindest lassen erste Bilder erahnen, die das ZDF auf dem Instagram-Account des „Fernsehgarten“ präsentiert. Darauf ist zu sehen ist, wie der große Pool mit Wasser befüllt wird.

Das sind die „Fernsehgarten“-Moderatoren:

Ilona Christen (1986–1992; 78 Sendungen)

Andrea Kiewel (2000–2007)

Dieter Thomas Heck (2001; eine Folge als Vertretung für Andrea Kiewel wegen Babypause)

Rudi Cerne (2001; eine Folge als Vertretung für Andrea Kiewel wegen Babypause)

Ernst-Marcus Thomas (2008; 20 Sendungen)

Ingo Nommsen (Vertretung am 12. und am 19. August 2012)

Andrea Kiewel (seit 2009)

So wird das neue Gartenstudio des „Fernsehgarten“ aussehen. Foto: fernsehgarten/instagram

Zudem wurde das Gartenstudio neu designt. Es erstrahlt nun in einem hellen Look. Klar ist bereits, Andrea Kiewel wird hier einige Zeit verbringen.

Zum Ablauf verriet ZDF-Showchef Oliver Heidemann gegenüber der 'Allgemeine Zeitung', dass man beim Programm improvisieren musste.

Europameisterschaft- und Flohmarkt-Fernsehgarten gestrichen

Auch der Pool am Lerchenberg wird wieder mit Wasser gefüllt. Foto: fernsehgarten/instagram

Schwerpunkte zur Fußball-Europameisterschaft oder der „Fernsehgarten-Flohmarkt könnten nun nicht stattfinden. „Wir fahren natürlich auf Sicht und werden alle Vorgaben, die die Politik uns gibt, einhalten“, so Heidemann. Wie das ZDF nun gegenüber dieser Redaktion mitteilte, werde man die Show zunächst nicht in der Fernsehgarten-Arena, sondern auf anderen Arealen des Lerchenbergs drehen. Das renovierte Gartenhäuschen wird dabei eine besondere Rolle als Gartenstudio einnehmen. Andrea Kiewel wird die Zuschauer also nicht wie gewohnt von der großen Bühne aus willkommen heißen.

Unklar ist auch noch, welche Gäste und Künstler in der ersten Folge zu sehen sein werden.