„Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel verrät: „Will nicht mehr...“

Es ist endlich wieder soweit. Der „Fernsehgarten“ geht in seine neue Saison. Ohne Zuschauer zwar, und mit leicht verändertem Ablauf, aber was soll's. Hauptsache wieder „Fernsehgarten“.

Wir freuen uns natürlich auch wieder wie Bolle und sind den ganzen „Fernsehgarten“-Tag (Amateure würden es auch Sonntag nennen) im Liveticker für dich am Start.

Sonntag, 10. Mai:

10.40 Uhr: Auftritt mit Maske? Ein Video von den Proben zeigt Guildo Horn mit einer Schutzmaske. Das könnte spannend werden.

10.15 Uhr: Heute wird übrigens einiges anders im ZDF-„Fernsehgarten“. Keine Zuschauer, weniger Künstler und es wird nicht in der Arena gedreht.

Apropos Gäste. Dabei sind heute:

Laith Al-Deen

Cassandra Steen

Gil Ofarim

Maite Kelly

Guildo Horn

9.30 Uhr: „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel ist schon fleißig am Proben. Hier ein Bild aus Mainz.

8.15 Uhr: Los geht der „Fernsehgarten“ übrigens wieder wie gewohnt um 12.15 Uhr. Nur noch vier Stunden...

7.15 Uhr: Hast du dich auch schon gefragt, was „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel für Tattoos auf ihrem Körper trägt?

Wir haben mal ganz genau nachgeschaut. Hier kannst du es nachlesen.

Samstag, 9. Mai:

11.00 Uhr: Am Sonntag ist es wieder soweit. Der „Fernsehgarten“ startet endlich wieder in die neue Saison. Eigentlich hätten ja schon die „Fernsehgarten on Tour“-Ausgaben laufen sollen, doch da machte das Coronavirus Andrea Kiewel und dem ZDF einen Strich durch die Rechnung.

Sonntag soll es nun aber auf jeden Fall wieder losgehen. Ohne Publikum zwar, und mit deutlich weniger Künstlern. Aber was soll's. Das Endlich-wieder-Fernsehgarten-Gefühl überwiegt.

„Fernsehgarten“: Andrea Kiewel geht mit Beautybloggerin Farina Opoku auf Instagram live

Damit die Sehnsucht aber nicht zu groß wurde, traf sich Andrea Kiewel an den vergangenen Sonntagen immer wieder auf Instagram mit unterschiedlichen Künstlern und quatschte mit ihnen über das Leben. So wie man es auch aus dem „Fernsehgarten“ von der sympathischen Moderatorin gewohnt ist.

----------------------------

Das sind die „Fernsehgarten“-Moderatoren:

Ilona Christen (1986–1992; 78 Sendungen)

Andrea Kiewel (2000–2007)

Dieter Thomas Heck (2001; eine Folge als Vertretung für Andrea Kiewel wegen Babypause)

Rudi Cerne (2001; eine Folge als Vertretung für Andrea Kiewel wegen Babypause)

Ernst-Marcus Thomas (2008; 20 Sendungen)

Ingo Nommsen (Vertretung am 12. und am 19. August 2012)

Andrea Kiewel (seit 2009)

---------------------------

Ein besonders witziges Gespräch führte die 54-Jährige mit Beautybloggerin Farina Opoku. Dort sollte Kiewel, die sich bevorzugt ganz natürlich zeigt lernen, wie man sich denn so richtig Instagram-like schminkt.

„Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel mit klarer Ansage

Und schon beim ersten Anblick der Beautybloggerin macht Andrea Kiewel eine klare Ansage für die Zukunft. „Ich will nicht mehr natürlich aussehen. Ich will aussehen wie du. Das ist nicht fair“, ruft Kiewel in die Kamera.

+++ Fernsehgarten: ZDF gibt Zukunft der Show bekannt – bei den Fans fließen Tränen +++

+++ Fernsehgarten: ZDF kündigt neue Saison an – sofort wird klar ... +++

+++ „Fernsehgarten“: Andrea Kiewel verrät irres Geheimnis aus ZDF-Show – „Purer Selbstschutz“ +++

Im Spaß natürlich. Also zumindest hoffen wir das. Denn so wie sie ist, lieben ihre Fans Andrea Kiewel. Da braucht es gar kein Make-Up.