„Fernsehgarten“: Kiwi teilt Foto aus ihrer Wohnung – und offenbart ihre neue Aufgabe

Wie lange noch??? Diese Frage kennen vor allem Eltern, wenn sie mit ihren Kindern in den Urlaub fahren. Die Frage dürften sich aber auch die zahlreichen „Fernsehgarten“-Fans stellen, die schon jetzt dem Start der neuen „Fernsehgarten“-Saison entgegenfiebern.

Bis dahin ist es leider noch etwas hin. So startet der „Fernsehgarten“ traditionell erst im Mai in seine Saison. Und ob die Corona-Pandemie bis dahin so weit eingedämmt ist, dass wieder Zuschauer auf den Lerchenberg dürfen, sei auch mal dahingestellt. Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, nimmt Andrea Kiewel ihre Fans jedoch mit zu sich nach Hause.

„Fernsehgarten“: Andrea Kiewel teilt privates Foto

Das ist natürlich im übertragenen Sinne gemeint. So teilt eine braun gebrannte Andrea Kiewel ein Bild aus ihren heimischen vier Wänden.

-----------

Das ist der ZDF-Fernsehgarten:

Der Fernsehgarten läuft sonntags im ZDF

aktuell moderiert Andrea Kiewel (Spitzname Kiwi) die Sendung (seit 2000 mit Unterbrechung zwischen 2007 und 2009)

1986 wurde die erste Folge der Unterhaltungsshow ausgestrahlt

eine Folge dauert zwischen 120 und 135 Minuten

-----------

Wir sehen Andrea Kiewel auf dem Foto am Schreibtisch sitzen. Die ehemalige „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin trägt eine karierte Bluse, sitzt am Laptop. Doch was steht denn da auf dem Bildschirm?

„Fernsehgarten“: Andrea Kiewel will ihre Hebräisch-Kenntnisse verbessern

Es sind hebräische Schriftzeichen. Andrea Kiewel lernt nämlich im Homeoffice Hebräisch. Passt ganz gut, schließlich pendelt Andrea Kiewel stets zwischen ihren Wohnungen in Frankfurt und Tel Aviv, wie sie im vergangenen Mai im Interview mit der „Bild“ verriet.

„Eigentlich pendele ich wochenweise. Ich habe eine Wohnung in Frankfurt und eine in Tel Aviv. In der ‚Fernsehgarten‘-Saison habe ich es meistens so geregelt, dass ich am Sonntag um 18 Uhr ins Flugzeug steige und um Mitternacht meine kleine Wohnung in Tel Aviv aufschließe, mich mit einem Arak auf den Balkon setze und runterkomme“, so Kiewel zu „Bild“.

Der Vorteil von Israel sei, dass sie dort „unter dem Radar der Öffentlichkeit“ leben könne. „Keiner kennt oder erkennt mich hier, um mich herum wird eine Sprache gesprochen, die ich nur zu 50 Prozent verstehe“ berichtet Kiewel. Und genau das will sie nun wohl ändern. Bis Mai hat sie ja noch genug Zeit.