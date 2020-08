„Fernsehgarten“ (ZDF) macht irre Ankündigung: „In dieser Woche wird es...“

Sonntagmittag ist „Fernsehgarten“-Zeit. Die Fans freuen sich schon auf die nächste Sendung im ZDF.

Am kommenden Sonntag wird der „Fernsehgarten“ zu einer ganz besonderen Show. Allzu viel wollte ZDF aber vorab noch nicht verraten.

Das ist der ZDF-Fernsehgarten Das ist der ZDF-Fernsehgarten

„Fernsehgarten“ (ZDF) im Live-Blog

Wir verfolgen den „Fernsehgarten“ im ZDF für dich live. In unserem Blog verpasst du keinen Showact und keine Panne.

+++ Live-Blog aktualisieren +++

07.00 Uhr: In rund fünf Stunden geht’s los. Dann begrüßt uns Andrea Kiewel live vom Mainzer Lerchenberg.

06.44 Uhr: Du hast die letzte Sendung am vergangene Wochenende verpasst? Gar kein Problem. Hier kannst du alles in Ruhe nochmal nachlesen!

Sonntag, 06.21 Uhr: Es ist wieder soweit! Heute ist Fernsehgarten-Tag. Wir sind schon ganz aufgeregt und ihr?

„Fernsehgarten“ (ZDF): Irre Ankündigung: „In dieser Woche wird es...“

Bevor es am Sonntag losgeht, verrät das ZDF immer mal wieder, was denn so alles passieren könnte. Einige Gäste stehen definitiv schon fest. Beatrice Egli wird ihr neues Album vorstellen. Mit dabei sind auch Melanie C, Eloy de Jong, Julian Reim, Goldmeister, Marina Marx, Leona Heine, Detlef Malinkewitz und René Miller.

Ebenfalls mit dabei ist Manuel Cortez. Das kündigte das ZDF bereits am vergangenen Sonntag in der Sendung an. 2019 war er bei der Show auf Gran Canaria dabei.

+++ Fernsehgarten (ZDF): Traurige Worte von Moderatorin Andrea Kiewel – „Ich möchte euch was sagen...“ +++

----------------------------------------------------------

Das sind die alle Moderatoren vom ZDF „Fernsehgarten“:

Ilona Christen (1986–1992; 78 Sendungen)

Ramona Leiß (1993 - 1999)

Andrea Kiewel (2000–2007)

Dieter Thomas Heck (2001; eine Folge als Vertretung für Andrea Kiewel wegen Babypause)

Rudi Cerne (2001; eine Folge als Vertretung für Andrea Kiewel wegen Babypause)

Ernst-Marcus Thomas (2008; 20 Sendungen)

Ingo Nommsen (Vertretung am 12. und am 19. August 2012)

Andrea Kiewel (seit 2009)

----------------------------------------------------------

Sommerlich wird es auch an diesem Sonntag. Der „Fernsehgarten“ machte bei Instagram die Ankündigung: „In dieser Woche wird es auf jeden Fall nass.“ Die Quatschköpfe Fabian Köster und Lutz van der Horst sind mit dabei und haben für das ZDF einige Ferienjobs ausprobiert.

+++ Fernsehgarten: ZDF lässt wieder Gäste auf den Lerchenberg – doch die Sache hat einen Haken +++

Damit könnte der ZDF-Fernsehgarten an diesem Sonntag besonders lustig werden. Wir sind gespannt!