„Fernsehgarten“-Saison endet: ER schnappt sich Kiwis Sendeplatz

„Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.“ So sang schon Stephan Remmler Mitte der 80er-Jahre in seinem Kult-Klassiker. Zwei Enden hatte in diesem Jahr aber auch der ZDF-„Fernsehgarten“. Machte sich Kultmoderatorin Andrea ‚Kiwi‘ Kiewel doch Ende September, Anfang Oktober nach Hamburg auf, um mit gleich zwei „Fernsehgarten on Tour“-Ausgaben das „Fernsehgarten“-Jahr 2023 zu beschließen.

Es war ein Abschied bei bestem Wetter und noch besserer Stimmung. Musikgrößen wie „Santiano“, „Fury in the Slaughterhouse“ oder Anastacia standen auf der Bühne, der Hamburger Starkoch Steffen Henssler zauberte in der Showküche frischen Backfisch und Kiwi zauberte allen Zuschauern, die das Glück hatten, Tickets für die restlos ausverkauften Shows zu bekommen, ein letztes „Fernsehgarten“-Lächeln ins Gesicht.

ZDF zeigt Sonntag die letzte „Fernsehgarten“-Ausgabe 2023

Am kommenden Sonntag (8. Dezember 2023) wird das ZDF die letzte Ausgabe für dieses Jahr ausstrahlen. Dann beginnt wie in jedem Jahr die quälend lange Pause. Erst im kommenden Jahr wird Kiwi wieder vom Lerchenberg grüßen. Und zumindest für die ersten Sonntage nach dem „Fernsehgarten“-Saisonende ist ein Nachfolger schon gefunden.

Und der ist alles andere als unbekannt. Dürfen sich die ZDF-Zuschauer doch auf eine XXL-Portion Horst Lichter freuen. Am 15. Oktober nämlich zeigt das ZDF von 11.50 Uhr bis 14.10 Uhr auf eine „Bares für Rares – Lieblingsstücke“-Ausgabe freuen.

Horst Lichter übernimmt Kiwis Sendeplatz

Am darauffolgenden Sonntag (22. Oktober 2023) zeigt sich den ZDF-Fans ein ähnliches Bild – jedoch mit etwas Verspätung. So zeigt der Sender aus Mainz von 11 Uhr bis 12.15 Uhr den „Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2023 – Die Verleihung an den Schriftsteller Salman Rushdie“ aus der Frankfurter Paulskirche, bevor ab 12.20 Uhr wieder Horst Lichter mit „Bares für Rares“ übernimmt.

Mehr Nachrichten:

Doch „Fernsehgarten“-Fans müssen sich keine Sorgen machen. 2024 ist Kiwi sicherlich wieder am Start.