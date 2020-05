Fernsehgarten: Kiwi macht Nackt-Ankündigung! Will sie DAS wirklich machen?

Was für ein tolles Wochenende für Fernsehgarten-Fans! Gleich zweimal dürfen sich die Zuschauer auf die ZDF-Kultshow freuen.

So grüßt Andrea Kiewel am Sonntag traditionell aus dem Fernsehgarten, und weil es so schön ist, am Montag gleich noch ein zweites Mal. Wir sind natürlich an beiden Tagen im Liveticker für dich dabei.

Fernsehgarten im Liveticker

13.50 Uhr: Was bleibt vom Fernsehgarten am Sonntag? Vor allem die irre Nackt-Ankündigung von Andrea Kiewel. „Nächstes Jahr feiern wir meinen Geburtstag nackt im Pool“, versprach Kiwi den vier Jungs von der Band 'Feuerherz'. Hoffentlich war das nur ein Scherz!

Das war's!

13.45 Uhr: Und das war's! Andrea Kiewel verabschiedet sich von den Zuschauern! Aber kein Grund traurig zu sein: Morgen geht's schon wieder weiter.

Andrea Kiewel im ZDF-Fernsehgarten. Foto: Screenshot ZDF

13.30 Uhr: Jetzt darf Kerstin Ott nochmal singen.

13.23 Uhr: Zurück zu Farina Opoku und ihrem Hund. Der kann mittlerweile eine Frisbee holen.

13.15 Uhr: Es wird fleißig weitergerätselt im Fernsehgarten. Nun müssen Bandnamen erraten werden.

Speed-Stacking im Fernsehgarten

13.04 Uhr: Wahnsinn, in was für einem irren Tempo die beiden die Pyramiden auf und abbauen. Am Ende ist Lisa ein bisschen schneller als Leon – und gewinnt!

12.58 Uhr: Jetzt moderiert Kiwi ein Speed-Stacking-Duell an. Dabei geht es darum, Pyramiden aus Bechern auf und wieder abzubauen. Leon gegen Lisa. Wir sind gespannt!

Speed-Stacking im Fernsehgarten. Foto: Screenshot ZDF

Oli P. und Patricia Kelly singen

12.49 Uhr: Im Fernsehgarten wird weiter gerätselt. Oli P. muss Wörter erraten. Danach darf er auch noch singen.

12.40 Uhr: Der nächste Auftritt: Jetzt darf Patricia Kelly singen.

Patricia Kelly im Fernsehgarten. Foto: Screenshot ZDF

Buchstabenrätsel im Fernsehgarten

12.34 Uhr: Im Fernsehgarten werden jetzt Buchstabenrätsel gelöst. Teilweise wirklich kompliziert. Aber Kiwi stellt sich clever an!

12.30 Uhr: Nun darf auch Kerstin Ott singen. Ihr Hit „Regenbogenfarben“ dürfte den meisten Fernsehgarten-Zuschauern aus dem Radio bekannt sein.

12.24 Uhr: Nun werden im Fernsehgarten Hundetricks geübt. Influencerin Farina Opoku und ihr Vierbeiner sind dafür zu Gast.

Will Kiwi DAS wirklich machen?

12.16 Uhr: Andrea Kiewel und die Musiker sind sich einig, dass es in der Corona-Krise langsam bergauf geht. Noch ist zwar nicht alles erlaubt. Aber: „Nächstes Jahr feiern wir meinen Geburtstag nackt im Pool“, meint Kiwi. Wie bitte?! Das meint die Moderatorin wohl nicht ganz ernst...

12.11 Uhr: Gleich der nächste Auftritt. Die Band 'Feuerherz' ist im Fernsehgarten zu Gast. „Ich will dich für ein Leeeeeeben lang“, singen die vier Jungs – und sind danach mächtig aus dem Atem.

Die Band 'Feuerherz' im Fernsehgarten. Foto: Screenshot ZDF

12.04 Uhr: Kiwi rätselt mit einem Zuschauer zu Hause. Andreas ist per Videochat zugeschaltet. Er muss drei von fünf Begriffen erraten, die Schauspielerin Christine Urspruch darstellt. Das schafft er auch. Easy!

11.55 Uhr: Und gleich der erste Auftritt. Ireen Sheer grüßt nach dem Singen sogar noch ihre Schwiegermutter. Die hat nämlich heute Geburtstag. Alles Gute!

Es geht los!

11.50 Uhr: Los geht's! Andrea Kiewel präsentiert den Fernsehgarten zwischen bunten Luftballons – und verspricht: „Heute wird richtig viel gerätselt!“

Andrea Kiewel zu Beginn der Sendung zwischen bunten Luftballons. Foto: Screenshot ZDF

11.40 Uhr: Noch zehn Minuten bis zum Start der Sendung! Auf Instagram verkündete der Fernsehgarten bereits, dass sich heute alles um Rätsel drehen soll. Wir sind gespannt...

11.05 Uhr: In einer Dreiviertelstunde geht der Fernsehgarten los – und das Wetter scheint mitzuspielen. 18 Grad und Sonne in Mainz!

9.45 Uhr: Ein Livepublikum wird es im Fernsehgarten auch heute nicht geben. Dafür konnten Fans allerdings an der Aktion „Fernsehgarten-Fankurve“ teilnehmen und sich als Pappaufsteller auf den Zuschauersitzen platzieren lassen.

8.00 Uhr: Aufgepasst, der Fernsehgarten startet Sonntag nicht wie gewohnt um 12.15 Uhr. Wenn du dann erst einschaltest, hast du bereits die ersten 25 Minuten verpasst. Kiwi und Co. legen nämlich bereits um 11.50 Uhr los. Und auch am Montag startet der Fernsehgarten früher. Ab 11 Uhr solltest du das ZDF anmachen.

Das sind die „Fernsehgarten“-Moderatoren:

Ilona Christen (1986–1992; 78 Sendungen)

Andrea Kiewel (2000–2007)

Dieter Thomas Heck (2001; eine Folge als Vertretung für Andrea Kiewel wegen Babypause)

Rudi Cerne (2001; eine Folge als Vertretung für Andrea Kiewel wegen Babypause)

Ernst-Marcus Thomas (2008; 20 Sendungen)

Ingo Nommsen (Vertretung am 12. und am 19. August 2012)

Andrea Kiewel (seit 2009)

Doch es gibt noch mehr zu wissen. Denn auf dem Fernsehgarten-Instagram-Profil hat sich Andrea Kiewel bereits jetzt zu Wort gemeldet.

Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel packt aus: „Ich verrate euch ein Geheimnis“

In einer Story verriet die Moderatorin: „Ich verrate euch ein Geheimnis. Ich rätsel total gerne. Immerzu. Abends, vor der Sendung, während der Sendung.“

Warum Andrea Kiewel nun mit ihrer persönlichen Vorliebe rausrückt, fragst du dich? Ganz einfach. „Sonntag ist Rätsel-Fernsehgarten“, verrät Kiwi. Na, da können wir uns ja auf was gefasst machen.

Sie sind am Wochenende im Fernsehgarten zu Gast

Am Sonntag sind übrigens 'Bars and Melody', Ireen Sheer, Kerstin Ott, Oli.P, Patricia Kelly, Laith Al-Deen und die Band 'Feuerherz' dabei.

Am Montag dürfen sich die Fernsehgarten-Fans auf 'Die Höhner', 'Orange Blue', Jan & Jascha, Julia Lindholm, Farina Opoku, Giovanni Zarrella, Parallel, Duncan Laurence, 'The Teens' und Ilira freuen.