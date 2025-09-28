Andrea Kiewel im „Fernsehgarten“: „Ich sag jetzt mal was politisch nicht Korrektes“

Es ist das letzte Mal in diesem Jahr. Andrea „Kiwi“ Kiewel (60) verabschiedet sich mit einer großen Ausgabe des ZDF-„Fernsehgarten“ vom Frankfurter Lerchenberg. Sonne, Stars und jede Menge gute Laune. Doch gleich zu Beginn setzt es einen Spruch, der es in sich hat.

„Mallorca und Oktoberfest sind immer zuerst ausverkauft“, verkündet Kiewel stolz. Sie meint die beliebten Themen-Ausgaben der Show. Vor allem das Oktoberfest ist ein echtes Highlight. Kein Wunder, schließlich gehört es zum deutschen Kulturgut. Und es bildet traditionell den krönenden Abschluss der Saison.



„Fernsehgarten“: Andrea Kiewel sorgt mit frecher Ansage für Lacher

Für die letzte Ausgabe fährt das ZDF noch einmal große Geschütze auf. Mit dabei: Schlagerstar Stefan Mross, Party-Queen Antonia aus Tirol, die Draufgänger, voXXclub, die Jungen Zillertaler, Relax und die Mountain Crew. Ein Line-up, das schon vor Beginn Stimmung garantiert.

Natürlich dürfen auch die typischen Fernsehgarten-Spiele nicht fehlen. Direkt am Anfang treten die Schauspieler Patrick Kalupa und Maximilian Grill aus der ZDF-Serie „Dr. Nice“ gegen das Sportteam mit Amelie Stiefvatter und Sven-Sören Christophersen an. Ein Duell, das für viel Gelächter sorgt.

Beim Plausch mit den „Dr. Nice“-Darstellern fragt Kiewel nach ihrem medizinischen Wissen. Beide Schauspieler drücken sich charmant vor einer klaren Antwort. Da legt Kiwi nach und grinst ins Publikum: „Ich sag jetzt mal was politisch nicht Korrektes. Bei den beiden ist man doch gern ein bisschen schwach.“ Das Publikum stöhnt auf.

Dabei spielt die Moderatorin offensichtlich auf das attraktive Aussehen der beiden Schauspieler an.