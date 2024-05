Andrea Kiewel: Nach „Fernsehgarten“-Auftritt zieht der Sender klares Urteil

Sommer, Sonne, Sonnenschein – mit dem Anfang der wärmeren Jahreszeit beginnt im ZDF endlich wieder die „Fernsehgarten“-Saison. Kult-Moderatorin Andrea Kiewel wird auch dieses Jahr wieder eine Menge spektakuläre Aktionen, interessante Service-Themen und zahlreiche musikalische Highlights präsentieren. Doch sind die Zuschauer genauso gespannt wie die Stars der großen Show? Ein Blick auf die Zahlen am Sonntag verrät mehr.

„Fernsehgarten“: Nach Ausstrahlung geht diese Nachricht rum

Der „Fernsehgarten“ gehört von Mai bis September fest zum Sonntagvormittag-Programm im ZDF. Die Flohmarkt-Folge hat mittlerweile Tradition und so ging Andrea Kiewel am 19. Mai live auf Schnäppchenjagd. In diesem Jahr beschäftige sich die Moderatorin zusätzlich mit dem Thema Minimalismus und stellte sich die Frage: Was brauchen wir wirklich?

Doch dem Sender scheinen die Stars auszugehen. Weder ein Experte noch ein Händler von der Kult-Serie „Bares für Rares“ ließ sich bei der Trödelmarkt-Episode blicken. Schlug sich das auch in den Zuschauerzahlen nieder?

Bei dem Gesamtpublikum ab drei Jahren landete die Sendung im Vergleich zum Tagesprogramm auf den hinteren Plätzen, wie das Branchenmagazin „DWDL“ untersuchte. Mit 1,47 Millionen Zuschauern sicherte sich das ZDF-Format damit einen prozentualen Anteil 16,1 Prozent. Immerhin: Insgesamt konnte sich der „Fernsehgarten“ unter den 25 meistgesehenen Sendungen am 19. Mai beweisen. Doch bei einer Auswertung fiel die Kult-Show komplett aus dem Rahmen!

„Fernsehgarten“: Nicht nur Zuschauer fehlen der Show – Moderatorin ratlos

Der ZDF-„Fernsehgarten“ hat sein Stammpublikum gefunden – doch das nicht bei der jüngeren Zielgruppe. Wie eine Untersuchung zeigte, sahen sich in der Altersklasse der 14-49-Jährigen nur wenige die Show an. So wenige, dass es das Format nicht unter die Top 25-Auswertung schaffte.

Auch immer weniger Stars scheinen mit dem „Fernsehgarten“ Vorlieb zu nehmen. Moderatorin Andrea Kiewel kann sich das Ausbleiben der Promis nicht erklären: „Ich habe keine Erklärung. Leider“, berichtete sie gegenüber T-online.

Den ersten Platz in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährige sicherte sich statt dem „Fernsehgarten“ der „Tatort: Propheteus.“ Der Krimi in der ARD konnte mit 0,71 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 16,6 Prozent überzeugen. Im Gesamtpublikum ab drei Jahren begeisterte ebenfalls der Sonntagabend-Thriller mit 5,66 Millionen der Zuschauern. Dies machte einen prozentualen Anteil von 23,5 Prozent aus.