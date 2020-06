„Fernsehgarten“ (ZDF) im Live-Ticker: Kiwi mit fiesem Diss ausgerechnet gegen IHN – „Du siehst aus wie...“

In der „Fernsehgarten“-Sendung am Sonntag hat sich Andrea Kiewel viel vorgenommen – alles dreht sich „Traumpaare“! Mehrere Promi-Paare treten im „Fernsehgarten“ gegeneinander an und auch Kiwi hat einen männlichen Gegenpart. Wir sind wie immer im Live-Ticker für dich dabei!

13.06 Uhr: Statt einer einlochenden Kiwi gibt's Juan Daniél mit „Los buenos momentos“. Die Latino-Beats entlocken Kiwi ein Geständnis. Sie reist nächste Woche für drei Tage nach Mallorca: „Ich muss ins Meer springen und untertauchen“. Auch Llambi fliegt nächste Woche auf die Insel. Läuft da etwas, von dem wir nicht wissen?

13.01 Uhr: Ganz klare Lieblingsbeschäftigung von Kiwi heute: Llambi dissen! Nachdem sich die Moderatoren von einem professionellen Poolbillard-Spieler Tricks vorführen lassen haben, fragt der „Let's Dance“-Juror, ob Andrea Kiewel es nicht auch mal probieren möchte. Die winkt aus Zeitgründen ab, denn: „Wir sind in einer Live-Sendung und da muss man sich – das kannst du nicht wissen, weil du nur Juror bist – an Zeiten halten.“ Der Spruch ging allerdings nach hinten los, schließlich ist „Let's Dance“ bekanntlich auch live.

12.55 Uhr: Der britische Musiker Kelvin Jones war erst vor einigen Wochen zum „ESC-Fernsehgarten“ am Lerchenberg. Doch scheinbar hat es ihm so gut gefallen, dass er auch heute wieder seinen Hit „Friends“ performt.

12.50 Uhr: Auch beim zweiten Mal schneidet das Ehepaar Schölermann besser als die Konkurrenz ab, liegt aktuell in Führung. Oana und Erich konnten nur einen Song-Titel erraten, Stefanie und Lenny immerhin zwei.

12.46 Uhr: Bevor die Stimmung kippt, geht es ans nächste Paar-Spiel. Der Karikaturist zeichnet Musik-Titel, die die Promis schnellstmöglich erraten müssen. Erster Titel: „Männer sind Schweine“ – Thore erkennt ihn als Erster. Der zweite Punkt geht an Team Stefanie Hertel, die „Highway to Hell“ errät.

12.42 Uhr: Die Karikatur von Llambi und ihr lässt Kiwi nicht mehr los. Sie zwingt Karikaturist Daniel zu einer Enthüllung: „Mir fällt es immer leichter, Männer zu malen, weil die ein markanteres Gesicht haben. Und ich bin Doppelkinn-Spezialist“, erzählt er. Llambi beleidigt: „Wer hat den eingeladen?“

12.37 Uhr: Der nächste Musik-Acht dürfte Andrea Kiewel über den fehlenden Alkohol – und die fehlenden Strohhalm – hinweg trösten. Produzent, Songwriter und Sänger André Stade, der „auch noch richtig gut aussieht“, tritt mit „Die Liebe ist wie wir“ am Lerchenberg auf.

12.33 Uhr: Aber immerhin gibt es eine alkoholfreie „My Fair Lady“ für Andrea Kiewel. Nur die neuen Glasstrohhalme hat Armin leider vergessen, wie ärgerlich.

12.26 Uhr: Statt Küsse gibt es jetzt allerdings Armin Roßmeier, der isotonische Getränke, wie Mineralwasser, mixt. Genau das Richtige für einen Sonntagmittag – nicht. Findet auch Moderatorin Kiwi und wünscht sich lieber Cocktails.

12.23 Uhr: Die US-Sängerin Kiara Nelson feiert Premiere im „Fernsehgarten“, singt „Kisses for Breakfast“. Für Kiwi der beste Start in den Tag – wer davon wohl profitieren darf?

12.21 Uhr: Thore und Jana konnten am besten einlochen: Sie gewinnen das Spiel mit einem Punkt mehr, die beiden anderen Paare konnten jeweils nur zwei Bälle versenken.

12.16 Uhr: Das erste Paar-Spiel beginnt. Gemeinsam müssen die Paare kleine Bälle in freie Löcher rollen lassen – dabei ist nur Geschicklichkeit, sondern auch Kommunikation gefragt. Den Anfang machen Thore und Jana – sie lochen drei von fünf Bällen ein.

12.12 Uhr: Die ehemaligen DSDS-Teilnehmer Laura van den Elzen und Mark Hoffman singen „Könige der Welt“ – und geben dabei ein perfektes Paar á la Barbie und Ken ab.

12.06 Uhr: Kiwi scheint heute auf Krawall gebürstet zu sein. Nach Joachim Llambi bekommen jetzt auch die Zeitungen ihr Fett weg. „Ich freu' mich schon auf die Illustrierten nächste Woche. Da werden wieder Geschichten erfunden... 'Andrea Kiewel – so flirtet sie vergeblich'.“ Sie sei dort immer entweder mit dem Bergdoktor oder Joachim Llambi abgebildet.

12.01 Uhr: Die Liebespaare der Sendung betreten die Bühne. Gemeinsam mit Thore und Jana Schölermann, Stefanie Hertel und Lanny Lanner und Oana Nechiti und Erich Klann werfen die Moderatoren noch einmal einen Blick auf die Karikaturen. Und Kiwi kann sich wieder einen Vergleich zwischen Michael Wendler und Joachim Llambi nicht verkneifen: „Joachim sieht aus wie der Wendler für Arme“.

11.55 Uhr: Angelo Kelly hat jetzt seine eigene Family. Und mit der eröffnet er mit dem Song „Whiskey in the Jar“ die Sendung. Für eine Zugabe kommt die Truppe später nochmal auf die Bühne.

11.53 Uhr: Das könnt der „Fernsehgarten“ der flotten Sprüche werden! Keine drei Minuten auf Sendung haut Kiwi schon den ersten Diss gegen Michael Wendler raus. Bei einer Karikatur von ihr und Llambi findet sie: „Du siehst aus wie der Wendler mit Doppelkinn“. Llambi: „Und du bist dann Laura?“

11.50 Uhr: Da sind sie: Andrea Kiewel und Joachim Llabmi betreten gut gelaunt und farbenfroh den Lerchenberg. „willkommen im Traumpaare-Fernsehgarten!“, begrüßt Kiwi. Und stellt direkt klar, was die Herausforderung heute wird: „Joachim und Social Distancing ist sehr schwer – das ist wie Kiwi und nicht reden!“

11.25 Uhr: In 25 Minuten ist es endlich soweit. Also, Kissen zurecht rücken, Fernbedienung im Auge behalten und schon mal vorfreuen!

10.29 Uhr: Neben dem Partner-Duellen gibt es am Sonntag auch wieder jede Menge gute Musik im „Fernsehgarten“.

Die Gäste sind:

Laura van den Elzen & Mark Hoffmann

Juan Daniél

DJ Herzbeat feat. Marie Wegener

Kelvin Jones

Angelo Kelly & Family

Peachy

Chris Cronauer

Kiara Nelson

André Stade

Sonntag, 28. Juni, 08:55 Uhr: Kiwi zeigt ihre Gelenkigkeit

In knapp drei Stunden geht es endlich los – und Moderatorin Andrea Kiewel scheint für den kommenden „Kampf der Geschlechter“ besonders fit zu sein. Auf Instagram sieht man die „Fernsehgarten“-Frau sportlich bei der Generalprobe am Samstag.

Samstag, 27. Juni: „Fernsehgarten“-Moderatorin bekommt Unterstützung

Dafür sind mehrere Promi-Paare in den „Fernsehgarten“ geladen, die sich in verschiedenen Wettkämpfen duellieren. Darunter das „Let's Dance“-Paar Oana Nechiti und Erich Klann – doch das sind nicht die einzigen bekannten Gesichter der Tanz-Show, die am Sonntag am Mainzer Lerchenberg sind.

Denn „Fernsehgarten“-Moderatorin Kiwi bekommt – getreu dem Show-Motto – auch wieder einen männlichen Co-Moderator an die Seite gestellt. Und bei ihm handelt es sich um keinen Geringeren als „Let's Dance“-Juror Joachim Llambi.

Er wird Kiwi als Schiedsrichter bei den Wettkämpfen unterstützen und mit ihr gemeinsam durch die Sendung führen, wie das ZDF auf der „Fernsehgarten“-Facebookseite mitteilt.

+++ „Fernsehgarten“ (ZDF): Andrea Kiewel mit deutlichen Worten – „Ich wäre dumm, wenn...“ +++

„Fernsehgarten“-Zuschauer nicht begeistert

Während sich die Zuschauer auf die Musik-Acts wie DSDS-Siegerin Marie Wegener oder Angelo Kelly freuen, ist die Meinung über Joachim Llambi gespalten.

Joachim Llambi war bereits im Sommer 2019 bei Kiwi im „Fernsehgarten“ zu Gast. Foto: imago images / Eibner

„Also, wenn Herr Llambi dabei ist und Oana und ihr Erich, dürfte das eine interessante Sendung werden“, kommentiert eine Zuschauerin.

Eine andere stellt klar: „Ich freue mich riesig auf Kiwi...den Llambi mag ich überhaupt nicht. Ich weiß, Herr Llambi, Ihnen ist's eh egal...und deshalb mag ich SIE überhaupt nicht – weil es Ihnen egal ist...“

Wie gut Joachim Llambi sich schließlich wirklich neben Andrea Kiewel im „Fernsehgarten“ macht, kannst du bei Ausstrahlung am Sonntag um 11.50 Uhr im ZDF sehen.