„Fernsehgarten“ (ZDF): Kiwi mit männlicher Unterstützung – Fans empört: „Mag ich überhaupt nicht“

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus beim „Fernsehgarten“ im ZDF.

Für die „Fernsehgarten“-Sendung am kommenden Sonntag hat sich Andrea Kiewel viel vorgenommen – alles dreht sich um den Kampf der Geschlechter!

„Fernsehgarten“-Moderatorin bekommt Unterstützung

Dafür sind mehrere Promi-Paare in den „Fernsehgarten“ geladen, die sich in verschiedenen Wettkämpfen duellieren. Darunter das „Let's Dance“-Paar Oana Nechiti und Erich Klann – doch das sind nicht die einzigen bekannten Gesichter der Tanz-Show, die am Sonntag am Mainzer Lerchenberg sind.

Denn „Fernsehgarten“-Moderatorin Kiwi bekommt – getreu dem Show-Motto – auch wieder einen männlichen Co-Moderator an die Seite gestellt. Und bei ihm handelt es sich um keinen Geringeren als „Let's Dance“-Juror Joachim Llambi.

Er wird Kiwi als Schiedsrichter bei den Wettkämpfen unterstützen und mit ihr gemeinsam durch die Sendung führen, wie das ZDF auf der „Fernsehgarten“-Facebookseite mitteilt.

„Fernsehgarten“-Zuschauer nicht begeistert

Während sich die Zuschauer auf die Musik-Acts wie DSDS-Siegerin Marie Wegener oder Angelo Kelly freuen, ist die Meinung über Joachim Llambi gespalten.

Joachim Llambi war bereits im Sommer 2019 bei Kiwi im „Fernsehgarten“ zu Gast. Foto: imago images / Eibner

„Also, wenn Herr Llambi dabei ist und Oana und ihr Erich, dürfte das eine interessante Sendung werden“, kommentiert eine Zuschauerin.

Eine andere stellt klar: „Ich freue mich riesig auf Kiwi...den Llambi mag ich überhaupt nicht. Ich weiß, Herr Llambi, Ihnen ist's eh egal...und deshalb mag ich SIE überhaupt nicht – weil es Ihnen egal ist...“

Wie gut Joachim Llambi sich schließlich wirklich neben Andrea Kiewel im „Fernsehgarten“ macht, kannst du bei Ausstrahlung am Sonntag um 11.50 Uhr im ZDF sehen.