Fernsehgarten: Andrea Kiewel verrät erotische Fantasie – nackt im Pool mit...

Huch, so kennen wir Andrea Kiewel ja gar nicht! Im ZDF-Fernsehgarten hat die Moderatorin einen schlüpfrigen Vorschlag gemacht...

Am Sonntag war im Fernsehgarten (ZDF) wieder so einiges geboten. Nach einigen Rästeln - das Motto der Ausgabe am Pfingstsonntag - trat die Schlager-Boyband „Feuerherz“ auf.

Fernsehgarten: „Feuerherz“ begeistern Kiwi

Die vier jungen Männer präsentierten ihren neuen Hit „1x2x3x“. Nach dem Auftritt spricht das Quartett über die Konsequenzen des Coronavirus. Viele ihrer Termine seien abgesagt worden, die Auftritte, die sie absolvieren konnten, mussten zu dritt stattfinden, weil Niederländer Matt nicht über die Grenze nach Deutschland fahren durfte.

Andrea Kiewel moderiert den ZDF-Fernsehgarten. (Archivbild) Foto: ZDF/Ralph Orlowski

-----------

Das waren die Gäste im ZDF-Fernsehgarten:

Schlagerband „Feuerherz“

Kerstin Ott

Patricia Kelly

Oli P.

Britisches Pop-Duo „Bars and Melody“

Laith Al-Deen

-----------

Andrea Kiewel mit schlüpfrigem Vorschlag

Pünktlich zum Fernsehgarten sind sie nun wieder vereint. Kiwi scheint die Performance sogar so gut gefallen zu haben, dass sie den vier Mitglieder der Schlager-Boygroup einen frechen Vorschlag machte.

„Es wird alles wieder. Nächstes Jahr feiern wir meinen Geburtstag nackt im Pool alle zusammen!“ Von den vier Jungs gibt es dazu keinen Kommentar. Kiwi freut sich trotzdem. „Das ist doch mal ne Aussicht.“

----------------------------

Das sind die „Fernsehgarten“-Moderatoren:

Ilona Christen (1986–1992; 78 Sendungen)

Andrea Kiewel (2000–2007)

Dieter Thomas Heck (2001; eine Folge als Vertretung für Andrea Kiewel wegen Babypause)

Rudi Cerne (2001; eine Folge als Vertretung für Andrea Kiewel wegen Babypause)

Ernst-Marcus Thomas (2008; 20 Sendungen)

Ingo Nommsen (Vertretung am 12. und am 19. August 2012)

Andrea Kiewel (seit 2009)

---------------------------------

Im Anschluss an ihre Performance mussten sich die vier Musiker auch noch einem Rätsel stellen - und Sprichwörter anhand von Emojis erraten.

---------

Fernsehgarten weiter ohne Zuschauer

Zuschauer durften auch beim Fernsehgarten in dieser Woche wegen der anhaltenden Corona-Krise nicht dabei sein - dafür gab es aber ein Publikum aus Pappe. Immerhin. (cs)