„Fernsehgarten“: Wundervolle Nachricht für Andrea Kiewel – jetzt ist es offiziell

Großartige Neuigkeiten für „Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel! Die ZDF-Moderatorin darf sich hoffentlich bald über eine ganz besondere Auszeichnung freuen.

Für ihre Arbeit im „Fernsehgarten“ soll Andrea Kiewel endlich gebührend gefeiert werden. Denn: Niemand sorgt jeden Sonntag für so ein herzliches Lachen, so starke Emotionen und so verrückte Aktionen wie die 56-Jährige.

„Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel hat allen Grund zur Freude. Foto: imago/Revierfoto

„Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel ist für „Deutschen Fernsehpreis“ nominiert

Und deshalb wurde die „Fernsehgarten“-Bekanntheit in diesem Jahr für den „Deutschen Fernsehpreis“ nominiert. Andrea Kiewel, die seit 2000 die ZDF-Liveshows am Sonntagvormittag moderiert, könnte am 16. September in der Kategorie „Beste Moderation/Einzelleistung Unterhaltung“ gewinnen.

Mit im Rennen sind allerdings auch Dschungelcamp- und „Let's Dance“-Moderator Daniel Hartwich sowie der Ex-„Take Me Out“-Moderator Ralf Schmitz. Keine einfache Ausgangssituation also.

Das ist der ZDF-„Fernsehgarten“:

Am 29. Juni 1986 wurde der allererste „Fernsehgarten“ im ZDF ausgestrahlt

Die Show wird in den Sommermonaten am Sonntagvormittag live vom Gelände des ZDF-Sendezentrums in Mainz übertragen

Moderiert wird die Sendung seit 2000 von Andrea Kiewel

In der Liveshow gibt es Musik- sowie Showauftritte

Zudem werden Themen aus den Bereichen Lifestyle, Mode, Kochen, Heimwerken, Sport, Gartenpflege oder Gesundheitstipps diskutiert

„Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel bei RTL zu Gast

So oder so dürfte Kiwi aber vor Freude hüpfen. Denn: Aufgrund ihrer Nominierung ist sie zur glamourösen Gala am 16. September in Köln eingeladen, die live bei RTL übertragen wird. Moderiert wird die Show von Kult-Blondine Barbara Schöneberger.

Barbara Schöneberger wird die Preisverleihung live aus Köln moderieren. Foto: picture alliance/dpa | Uwe Ernst

Neben Andrea Kiewel sind deutsche Filmgrößen wie Charly Hübner, Aylin Tezel oder Bjarne Mädel nominiert. Auch TV-Stars wie Jan Böhmermann oder das ProSieben-Duo Joko und Klaas könnten im Bereich Entertainment an diesem Abend Preise abräumen.

So lange Kiwi dort nicht auf Luke Mockridge trifft, dürfte es also ein unterhaltsamer Abend für die Berlinerin werden. Denn die beiden können sich nach seinem Skandal-Auftritt beim „Fernsehgarten“ im Sommer 2019 gar nicht mehr leiden.

Mehr zum „Fernsehgarten“:

Ob Luke Mockridge sich in diesem Jahr überhaupt noch auf die Bühne stellt, ist allerdings fraglich. Kürzlich bezog der Comedian Stellung zu den Vorwürfen, er habe versucht, seine Ex-Freundin zu vergewaltigen. Sein Statement liest du hier.