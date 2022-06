„Fernsehgarten“: Sängerin erhebt schlimme Vorwürfe gegen das ZDF – „Traurig“

Am Sonntag wird's heiß im ZDF-„Fernsehgarten“. Auf bis zu 33 Grad dürfen sich die Zuschauer auf dem Mainzer Lerchenberg am kommenden Sonntag freuen.

Da dürfte der ein oder andere sicherlich gut ins Schwitzen kommen. Wir bleiben jedoch ganz cool und tickern am Sonntag wie gewohnt den ZDF-„Fernsehgarten“.

Samstag, 18. Juni 2022

9 Uhr: Es sind schwere Vorwürfe, aber auch nicht ganz neue Vorwürfe, die Volksmusikerin Géraldine Olivier auf der Facebookseite des ZDF-„Fernsehgarten“ erhebt.

Unter dem Post, der auf die kommende Ausgabe von Andrea Kiewels Sonntagmittags-Sendung hinweist, schreibt die Sängerin, dass sie nicht mehr in den „Fernsehgarten“ eingeladen werde.

Der angebliche Grund für die Auftrittssperre: Ihre Frisur. „Nach meinem Grand-Prix Sieg musste ich über Nacht nach Mainz. Damals musste jeder Sieger des GP der Volksmusik am nächsten Tag in die Fernsehgarten Sendung. Es war also meine zweite Sendung im deutschen Fernsehen. Danach wurde ich jedes Jahr eingeladen und meine Fans freuten sich mit mir. Ich hatte einen wunderbaren Kontakt zum Redakteur. Die Redaktion änderte sich und ich wurde von der neuen Redakteurin eingeladen. Ich sang damals mit der DSDS Siegerin Aneta Sablik. Danach änderte ich meinen Look und seitdem ... kein ZDF-Fernsehgarten mehr für mich“, so Olivier.

Der ZDF-„Fernsehgarten“ am 19. Juni: Sie sind beim Discofox-„Fernsehgarten“ dabei:

Andrea Berg

Jürgen Drews

Die Amigos

Tanja Lasch

Anita und Alexandra Hofmann

G.G. Anderson

Vivien Gold

Bernhard Brink

Ireen Sheer

Geraldine Olivier macht dem „Fernsehgarten“ schwere Vorwürfe. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Ihre kurzen Haare, so behauptet die Sängerin, hätten der Redaktion nicht gepasst. Aufgrund dessen wolle man sie nicht mehr auf dem Lerchenberg sehen. Géraldine Olivier weiter: „Tja, liebe Fans ... Géraldine Olivier gibt es nur noch bei Immer wieder sonntags und Florian Silbereisen. Traurig.“

Ein Vorwurf, den Olivier bereits im Jahr 2019 in dieser Form erhoben hatte. Vom ZDF gab es damals gegenüber dem „Stern“ ein klares Dementi. „Bei der redaktionellen Auswahl der Künstlerinnen und Künstler spielen optische Kriterien keine Rolle“, hieß es damals vom ZDF.