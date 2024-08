Riesige Sauerei im „Fernsehgarten“: Kiwi schockt die Zuschauer

Sommer, Sonne, Festival. Was gibt es Schöneres! Mit Freunden unterwegs sein, gute Musik hören, das ein oder andere Getränk zu sich nehmen und einfach nur eine gute Zeit haben. Und so hatte sich auch das „Fernsehgarten“-Team überlegt, dass man am Sonntag (18. August 2024) einfach mal das Festival-Feeling auf den Lerchenberg holen könnte.

Gesagt, getan. Andrea ‚Kiwi‘ Kiewel durfte den ZDF-Festival-„Fernsehgarten“ feiern. Und sich auch direkt mal ein paar typische Festival-Aktivitäten in die Sonntagmittag-Sendung integrieren.

Andrea Kiewel feiert den Festival-„Fernsehgarten“

Quasi eine Premiere für Kiwi. Viele Festivals hat sie nämlich nach eigenen Angaben noch nicht besucht. Na, das konnte ja was werden. Und so sorgte die 59-Jährige auch gleich einmal für einen kleinen Schock bei ihren Fans im Publikum.

Das ZDF hat nämlich den Holi-Festival-Trend wieder ausgegraben. Sehr zur Unfreude derer, die sich für den „Fernsehgarten“ extra die schickste Garderobe übergestreift hatten. „In dieser Show ist ganz viel Farbe“, kündigte Kiwi zu Beginn der Sendung an.

„Wäre ich doch im alten Jogginganzug gekommen“

„Man kennt es vom Holi-Festival, es ist eines der ältesten Feste Indiens, mit ihm wird die Ankunft des Frühlings gefeiert. Und Sie sollten jetzt schon mal überlegen, wie Sie alle Ihre Sachen hinterher wieder sauber bekommen. Denn das machen wir definitiv heute hier bei uns“, jubelte die ZDF-Moderatorin, während auf den Leinwänden Videos abgespielt wurden, die zeigten, wie junge Menschen über und über mit Farbpulver eingenebelt wurden.

Und so mischten sich Schreckensschreie mit Jubelrufen im Publikum. Und Kiwi? Die kam aus dem Lachen nicht mehr heraus. „Waaaas“, scherzte sie, „und jetzt so, ach wäre ich doch im alten Jogginganzug gekommen. Ja, es muss ein bisschen Überraschung geben.“ Na, dann sind wir ja mal gespannt, wie die Zuschauer aussehen, wenn sie erst einmal von Kiwi bunt eingenebelt wurden.