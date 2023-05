 „Fernsehgarten“: Kiwi außer sich – plötzlich stürmen drei Zuschauer die Bühne

„Fernsehgraten“-Fans haben lange genug gewartet, jetzt ist es wieder soweit: Die Show startet in die neue Saison. An insgesamt 19 Sonntagen wird ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel ab dem 7. Mai die „Fernsehgarten“-Zuschauer durch das unterhaltsame Programm auf dem Lerchenberg in Mainz führen.

Bereits vorab hatte der Sender offiziell verraten, welche prominenten Gäste beim Auftakt dabei sein werden. Einige Zuschauer waren deswegen allerdings gar nicht so erfreut drüber. Was können die Zuschauer diesmal alles beim „Fernsehgarten“ erwarten? So viel sei schon mal verraten: Einige Zuschauer aus dem Publikum stürmen plötzlich die Bühne!

„Fernsehgarten“: ZDF lässt Bombe platzen

Sonntag, 7. Mai:

14.10 Uhr: „Königlich haben wir begonnen und königlich sagt der Fernsehgarten tschüss mit den Prinzen“. Das wars für heute, damit ist die erste „Fernsehgarten“-Ausgabe 2023 geschafft. Bis zum nächsten Mal!

14.06 Uhr: Auch die Prinzen wollen es noch einmal wissen und geben eine lautstarke Zugabe. Ob das jetzt der letzte Musikact für heute ist?

13.59 Uhr: Kiwi ist begeistert vom musikalischen Duo Patricia und Luca und fragt sie: „Wie fühlt es sich an, jetzt das erste Mal ohne Maske zu singen?“ Die Antwort von Luca ist eindeutig: „Freiheit pur!“ Kein Wunder so ohne Maske vor dem Gesicht…

13.54 Uhr: Jetzt ist es soweit: Zwei „The Masked Singer“-Finalisten stehen jetzt schon wieder auf ein und derselben Bühne. Nur einen Tag nach dem Finale. Patricia Kelly und Luca Hänni haben einen gemeinsamen Song aufgenommen – noch bevor sie von ihrer gegenseitigen Teilnahme an der Prosieben-Show wussten. Das ist bis zuletzt ja streng geheim. Ein besonderer Moment jetzt also! Vor allem, da Luca „The Masked Singer“ am Samstag gewann.

13.51 Uhr: Es geht gut, puh! Der Rekord in 27 Metern Höhe Hangeln ist zumindest gebrochen.

13.47 Uhr: Es geht hoch hinaus: Ein Kran in 27 Metern Höhe. Ein Mann, der einen neuen Rekord im Hangeln aufstellen will und mittendrin Andrea Kiewel, die das ganze kommentiert. Ob das mal gutgeht…?

13.35 Uhr: Für alle, die schon wissen wollen, was das Motto in der zweiten „Fernsehgarten“-Folge ist: Kiwi verrät es bereits! Nächsten Sonntag können Zuschauer einen „Darts-Fernsehgarten“ erwarten.

13.26 Uhr: Jetzt darf sie noch mal ran: Wolkenfrei singt zum zweiten Mal. Vanessa Mai erinnert ein bisschen an die 90er…

13.17 Uhr: Jetzt wird es wohl noch mal lustig, denn Bülent Ceylan feiert seine „Fernsehgarten-Premiere“, wie Kiwi ihn ankündigt. Na dann mal auf die Plätze, fertig, los mit der Comedy!

13.14 Uhr: DSDS-Stars lieben offenbar den „Fernsehgarten“. Nicht nur tritt heute noch der einstige Gewinner Luca Hänni auf, jetzt gibt auch Joey Heindle seine Stimme zum Besten.

13.06 Uhr. Sportlich geht es auch weiter – mit einer akrobatischen Showeinlage. Nicht das erste Mal in der ZDF-Show.

12.59 Uhr: Ein bisschen Sport muss auch sein im „Fernsehgarten“. Torwartschießen ist angesagt…

12.52 Uhr: Giovanni Zarrella mischt das Publikum mit italienischen Liedzeilen auf. Ganz im Sinne von „La Dolce vita“. Die Fans zumindest feiern ordentlich auf ihren Plätzen in Mainz.

12.48 Uhr: Die Farbe Pink scheint gerade wohl mächtig angesagt zu sein im „Fernsehgarten“. Nicht nur Kiwi trägt einen pinkfarbenen Anzug, auch ihr Gast Matze Knop und diverse Frauen im Publikum haben sich für ein Outfit in der auffälligen Farbe entscheiden. Auffallen tun sie allemal!

12.37 Uhr: Großer Moment im „Fernsehgarten“. Plötzlich stürmen mehrere Zuschauer die Bühne. Aber aus erfreulichem Grund. Kiwi kann es nicht glauben: „Es gab einen Heiratsantrag und ich habe ihn nicht mitbekommen?! Kein Wunder, dass ich Single bin. Ich sag ja, ich sag ja!“ Als der Fragesteller ihr noch den Ring zeigt, ist es endgültig um Andrea Kiewel geschehen…

Übrigens gesteht sie noch, dass sie in diesem Jahr auf alles vorbereitet sei, was Kritik und sowas betrifft. Doch nicht auf einen Heiratsantrag.

12.24 Uhr: Kiwi: „Die Briten haben den König und wir? Wir haben die Prinzen!“ Richtig, die Prinzen feiern jetzt ihren Auftritt. Kultband in Kultshow – passt doch.

12.17 Uhr: Mit zwei Comedy-Stars in der Show kann es ja nur lustig werden. Das wollen Bülent und Matze der Moderatorin beweisen. Und wenden sich plötzlich an das Publikum auf dem Lerchenberg. Dort entdecken sie einen Mann: „Wer ist das?“, ruft Matze Knop und Bülent Ceylan scherzt: „Das ist doch mein Gynäkologe!“ Der Gast ist perplex, nennt sich Andreas und weiß gar nicht wie ihm geschieht, als Matze dann auch noch sagt: „Der sieht ein wenig aus wie Hape Kerkeling.“

Die ganze Aktion findet Andrea Kiewel witzig und bestätigt den beiden Comedians, dass sie durchaus spaßig sein können. Ein bisschen Spaß muss eben sein…

12.09 Uhr: „Jetzt wird es königlich“, kündigt die ZDF-Moderatorin an. Weil Matze Knop und Bülent Ceylan die Bühne betreten. Königliche Comedy also… Für Bülent ist es übrigens eine Premiere im „Fernsehgarten“.

12.05 Uhr: Erster Music-Act im „Fernsehgarten“ in diesem Jahr: Vanessa Mai alias Wolkenfrei hat ihren großen Auftritt!

12.04 Uhr: Ups, kleiner Patzer schon zu Beginn der Sendung, als Kiwi plötzlich sagt: „Die Krönung von Prinz Charles, äh König Charles“. Kann ja schon mal passieren… Und auf eine Sache ist Andrea mächtig stolz, als sie fragt: „Was hat König Charles und ich gemeinsam?“ Die Antwort folgt prompt: Die Größe! 1,78cm. König Charles und ich sind gleich groß.“ Aha.

12.02 Uhr: „Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag!“ Kiwi is back! „Was ist ein Traumjob? Genau das! Das ist wie Heiratsantrag, Hochzeit zusammen“, ruft die Moderatorin ins Publikum und sieht überglücklich aus in ihrem pinkfarbenen Hosenanzug.

11.58 Uhr: „Hier ist Mainz, hier ist Ihr ZDF Fernsehgarten“ – da sind sie, die Worte, auf die die Fans schon lange gewartet haben.

11.57 Uhr: Gleich geht’s los. macht euch bereit!

9.40 Uhr: Überraschung! „The Masked Singer“ goes „Fernsehgarten”? In der Tat! Nachdem bei Prosieben am Samstag das große Finale der achten Staffel stattfand, gibt es jetzt eine Überraschung im ZDF: Zwei der Finalisten performen gemeinsam auf dem Lerchenberg. Es sind Patricia Kelly (sie war unter dem „Mystica“-Kostüm) und Luca Hänni (er gewann die Show und war der „Schuhschnabel“). Auf Instagram verkünden Patrica und Luca nun die News. Patricia: „Ey Leute, wir haben crazy News. Wir wussten gar nicht, dass er und ich unter der Maske stecken und wir haben eine Single, die kommt raus…“ Da fällt ihr Luca ins Wort: „Die ist schon draußen! ‚Not Everyone’s Darling‘ – die haben wir aufgenommen. Und wir sind Sonntag live mit der Single im Fernsehgarten. Es ging alles so schnell.“

8.20 Uhr: Der Countdown läuft. Die ersten Proben sind durch. Nur noch wenige Stunden, bis der „Fernsehgarten“ in die neue Saison startet. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Laut „Wetter.com“ soll es am Mittag wolkig sein mit einer Regenchance von 52 Prozent. Daumen drücken!

Samstag, 6. Mai:

9 Uhr: Auf Facebook hat der Sender nun die Liste der Stars und Sternchen preisgegeben, die am 7. Mai für Unterhaltung im ZDF sorgen sollen.

Dort heißt es: „Vermutlich steht Ihr genauso in den Startlöchern wie wir. Darum wollen wir Euch nicht länger vorenthalten, welche tollen musikalischen Gäst*innen wir zum Saisonauftakt bei uns begrüßen dürfen.“ Erwartet werden unter anderem:

Die Prinzen, Giovanni Zarrella, Wolkenfrei alias Vanessa Mai, Loona, Joey Heindle, Alexander Eder, Marcus & Martinus, Haiducii Official. Dazu kündigt der Sender noch an: „Für beste Unterhaltung sorgen Bülent Ceylan und Matze Knop.“

Doch einige Zuschauer können nicht glauben, was sie lesen. Sie kommentieren: „Immer wieder Mai und Zarella, es reicht langsam… immer die gleichen“, „Nein danke.“ oder „Und wieder Loona und G. Zarella. Haben beide ein Abo! Ich schaue nicht! und „Leider sind wieder die Gleichen gecastet wie letztes Jahr. Zum Auftakt nix Neues. Schade eigentlich.“

Andere „Fernsehgarten“-Fans freuen sich dagegen auf die angekündigte Prominenz. So schreibt jemand: „Das wird mega!“, ein anderer „Ich freue mich auf Giovanni Zarella, Bülent Ceylan, Wolkenfrei und die Prinzen.“ Oder: „Woow, cooles Opening.“