„Fernsehgarten“: Zuschauer deutlich – „Da wird mir schon schlecht“

So langsam neigt sich auch diese „Fernsehgarten“-Saison dem Ende zu. Ja, es ist wahr. Nur noch zwei Mal wird Kultmoderatorin Andrea Kiewel in diesem Jahr vom ehrwürdigen Lerchenberg den „Fernsehgarten“ präsentieren.

Es dürfte ein Schock für die Millionen Fans sein, die jeden Sonntag voller Vorfreude auf ein Neues den „Fernsehgarten“ einschalten. Natürlich sind wir auch beim vorletzten „Fernsehgarten“ 2022 wieder für euch dabei.

Der Fernsehgarten am Sonntag, 18. September 2022

14.07 Uhr: Und mit einer letzten Zugabe von „Status Quo“ geht auch der vorletzte „Fernsehgarten“ vorbei.

13.55 Uhr: Und damit geht auch der vorletzte „Fernsehgarten“ so langsam zu Ende. Und wie könnte es schöner sein, als mit „Status Quo“.

13.41 Uhr: Der arme Kerl. Kiwi nimmt noch mal ihren Spiele-Kandidaten in die Mangel. „Du genierst dich, oder“, fragt sie. Seine knappe Antwort: „Ja.“

13.25 Uhr: Wie süß ist das denn? Lotta stellte bereits am Anfang der „Fernsehgarten“ ihren Esel Johnny vor. Mit dem ist sie nun auf großer Reise und berichtet, dass Johnny Angst vor Wasser habe. Da musste Andrea Kiewel lachen. So heißt ihr Sohn auch Johnny. „Ich muss so lachen, Lotta, mein Kind heißt Johnny und alles, was du sagst, der Johnny ist schon ein arger Schisser und so, hoffentlich hört das mein Johnny nicht und denkt, ich würde über ihn reden.“

13.15 Uhr: Pink und kein Ende. Oder wie es Moderatorin Kim Fisher so schön sagt: „Schweine im Weltall.“

13 Uhr: Und direkt das nächste Fettnäpfchen. Wo Zuschauerin Corinna herkomme, fragt sie. Aus Hamminkeln antwortet die junge Frau. „Wo ist das denn?“, ist Andrea Kiewel sichtlich verwirrt. Und scherzt dann noch, dass der Name der Stadt aus dem Kreis Wesel doch „sehr süß“ sei.

12.58 Uhr: Peinlicher Fauxpas für Kiwi. „Sind das deine Eltern?“, fragt sie ihren Zuschauer. „Nein, das ist meine Frau“, antwortet der. Autsch.

12.50 Uhr: Jörg und Angelika sitzen auf den schlechtesten Plätzen im fliegenden Restaurant. Sie bekommen ständig Essen durch den Wind ins Gesicht. Für Kiwi wäre es trotzdem nichts. Sie ist richtig in Sorge um ihre Zuschauer. Aber: „Jeder, der sich darauf beworben hat, wusste, worauf er sich einlässt.“

Das ist wohl wahr. Für einige Fans wäre es wohl trotzdem nichts. „Da wird mir schon schlecht beim Zuschauen“, schreibt ein Zuschauer bei Twitter.

12.46 Uhr: Oh, das luftige Restaurant fliegt ja doch noch. Anscheinend hat sich der Wind wieder etwas gelegt. Und Suppe gab es auch schon.

12.44 Uhr: Auf diesen Auftritt haben die ZDF-Zuschauer gewartet. Eloy de Jong steht auf der Bühne und tanzt durchs Leben und den „Fernsehgarten“.

12.39 Uhr: Von Malcom Baez geht es nun zur rhythmischen Sportgymnastik, also geboten wird heute einiges im „Fernsehgarten“.

12.33 Uhr: Jetzt wird’s spannend. TikTok sei eine Plattform, wo junge Menschen Dinge tun, erklärt Kiwi. Kann das mal jemand Markus Söder erklären?

12.25 Uhr: Evakuierung im Fernsehgarten. Das luftige Restaurant muss schon nach wenigen Momenten wieder gen Boden gelassen haben. Der Wind war wohl zu stark, so Kiwi.

12.20 Uhr: Paulina scheint übrigens den selben Ausstatter zu haben wie Kiwi. Auch sie erscheint komplett in pink. So langsam ergibt sich da ein Muster. Riccardo Simonetti erscheint ebenfalls in Pink. Und er zieht sich sogar aus. „Ich bin ein hübscher Schmetterling“, so der Moderator.

12.17 Uhr: Und während die armen „Fernsehgarten“-Restaurantbesucher in die Höhe gehieft werden, singt „DSDS“-Kandidatin Paulina Wagner, dass Mädchen jetzt gerne am Strand liegen würden. Ja, nicht nur die …

12.12 Uhr: Das ist mal ein ganz besonderes Wetter. Bei beschissenem Wetter lässt Kiwi 19 Zuschauer per Kran in die Höhe ziehen und dort von Mario Kotaska bekochen. Wird nur blöd, wenn einer aufs Klo muss.

Das denken auch einige Zuschauerinnen und Zuschauer auf Twitter. „Ich hätte eher ein Pipi-Problem“, schreibt eine Zuschauerin. Und eine andere fragt: „Was soll das eigentlich?“

12.05 Uhr: Los geht der „Fernsehgarten“ heute auf Kölsch. Mit Brings. Deren Hosen sind aber nur halb so auffällig wie Kiwis Outfit.

12 Uhr: Und da sind wir. Kiwi heute ganz in pink. Und auch Starkoch Mario Kotaska ist dabei. Ob sich der ehemalige Schalke-Koch schon von der Derbypleite am Samstag erholt hat?

11.52 Uhr: Gleich geht’s los. In wenigen Minuten erscheint Andrea Kiewel auf der Mattscheibe.

7.15 Uhr: Ich glaub‘, es geht schon wieder los … Roland Kaiser ist zwar heute nicht im „Fernsehgarten“, dafür aber allerlei andere Stars. Wir freuen uns jedenfalls bereits auf den vorletzten „Fernsehgarten“ des Jahres. Im Saisonfinale am 25. September fährt Kiwi dann übrigens noch mal richtig auf. Mit dabei sind dann unter anderem Mickie Krause, Guildo Horn und Ben Zucker.

Samstag, 17. September 2022

09.30 Uhr: Andrea Kiewel und Co. haben in der vorletzten Ausgabe des Jahres 2022 noch einmal ordentlich aufgefahren. So liest sich die Gästeliste des „Hoch hinaus!“-„Fernsehgarten“ extrem prominent.

Mit dabei sind unter anderem die Rock-Legenden von „Status Quo“. Und nicht nur die. Auch Schlagerstar Eloy de Jong ist bei Kiwi endlich wieder im TV zu sehen. Nicht zu kurz kommen ebenfalls die Fans der 90er. So tritt Mr. „Mambo No.5“ Lou Bega auf.

„Fernsehgarten“: Das sind die Gäste der vorletzten Sendung

Jördies Tielsch

Mike Leon Grosch

Paulina Wagner

Daniele Puccia

Joana Zimmer

Malcom Baez

Kim Fisher

Mario Kotaska

Riccardo Simonetti

Na, da können wir ja gespannt sein. Los geht es am kommenden Sonntag wie gewohnt um 12 Uhr. Was in der vergangenen Woche los war, liest du hier.