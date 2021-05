„Fernsehgarten“ (ZDF): Tolle Nachricht – jetzt ist es offiziell!

Sonne, Kiwi, ein kaputtes Auto, irre Experimente und Florian Silbereisen. So könnte man den „Fernsehgarten“ am vergangenen Sonntag extrem verkürzt zusammenfassen.

„Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Und das sollte bei den Zuschauern und Fans ankommen. Hatte der „Fernsehgarten“ bei seinem Saisonstart nämlich noch mit vergleichsweise schwachen Quoten zu kämpfen, konnte Kiwi nun wieder deutlich mehr Menschen vor dem Fernseher mobilisieren.

„Fernsehgarten“: Offizielle Einschaltquoten sind raus

Ob das nun mit Florian Silbereisen, den irren Experimenten von Bernhard Hoecker, dem gefeierten Comeback von „Fernsehgarten“-Kultfigur Armin oder dem miesen Wetter am Sonntagmittag zusammenhing, sei einmal dahingestellt.

Klar ist, mit rund 2,02 Millionen Zuschauern sicherte sich der „Fernsehgarten“ am Sonntag einen Marktanteil von stattlichen 15,7 Prozent. Das sind über 500.000 Zuschauer mehr als in der Vorwoche. Und auch die jungen Zuschauer schalteten ein. Bei den 14 bis 49-Jährigen schalteten 7,3 Prozent ein, so der Mediendienst „DWDL“.

„Fernsehgarten“: Auch Giovanni Zarrella profitiert von den starken Quoten

Die starken Einschaltquoten von Kiwi dürften auch Giovanni Zarrella freuen. 1,38 Millionen Zuschauer schalteten die Sendung mit dem Sänger ein.

