Andrea Kiewel: Seltsame Beobachtung im „Fernsehgarten“! „Was ist hier denn los?“

In der ZDF-„Fernsehgarten“-Ausgabe am 24. August 2025 dreht sich alles um den Discofox-Tanz. Partystimmung und Ekstase sind garantiert! Auf dem Mainzer Lerchenberg begrüßt Moderatorin Andrea Kiewel unter anderem Ross Antony, Norman Langen, Anna-Carina Woitschack, Claudia Jung, Bernhard Brink und viele weitere hochkarätige Gäste.

Gleich zu Beginn sticht der „Fernsehgarten“-Moderatorin ein Besucherpaar ins Auge. Sie machen Andrea Kiewel völlig fassungslos.

„Fernsehgarten“: Andrea Kiewel spricht Gäste direkt an

Schon zu Beginn verweist Andrea Kiewel bei ihrer Begrüßung auf das Motto der aktuellen Ausgabe: „Wer nichts kann, der tanzt Discofox“, lautet ihr humorvolles Statement.

Kaum macht sie die ersten Schritte durch die imposante Arena, fällt ihr sofort ein Tanzpaar auf. Hemmungslos tanzen sie Discofox – und das völlig ohne Musik! „Was ist hier denn los?“, fragt Andrea Kiewel völlig erstaunt und macht deutlich, dass ja noch gar keine Musik läuft.

Andrea Kiewel schwingt selbst das Tanzbein

Das Paar jedoch zeigt sich unbeeindruckt und wirkt wie in einem Discofox-Rausch. Und auch Andrea Kiewel legt danach richtig los und wirbelt im Discofox über das Parkett.

Schnell wird deutlich: Der Start für den Musikmarathon ist geglückt. Es bleibt spannend, welche ungewohnten Überraschungen und emotionalen Highlights der „Fernsehgarten“ bereithalten wird.

Viele Zuschauer sind frustriert

Beim Blick auf die User-Kommentare auf ‚X‘ hält sich die Zuschauerfreude in Grenzen. Zahlreiche User lassen ihrem Unmut freien Lauf und sparen dabei nicht an kritischen Worten.

Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen Kommentare: