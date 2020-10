„Fernsehgarten“ feiert letzte Sendung: Ein Detail sorgt für Diskussionen

Ist es schon wieder soweit? Das darf doch nicht wahr sein. Der „Fernsehgarten“ feiert am Sonntag sein großes Finale. Ein letztes Mal darf Andrea 'Kiwi' Kiewel noch am Lerchenberg moderieren. Dann ist wieder Winterpause.

Klar, dass wir uns den letzten „Fernsehgarten“ des Jahres nicht entgehen lassen.

Wir sind im Liveticker für dich dabei:

10 Uhr: Der Countdown läuft! Nicht mal mehr zwei Stunden, dann startet die letzte Sendung der Saison. Auf dem Mainzer Lerchenberg laufen die letzten Vorbereitungen. „Keimzeit“ spielt sich schonmal warm.

9 Uhr: Die Proben für den Fernsehgarten laufen bereits seit Freitag auf Hochtouren. Kiwi wird schon jetzt etwas wehmütig. Abschiedsschmerz vorprogrammiert! Aber noch haben wir ja eine ganze Sendung vor uns.

8 Uhr: Was ist denn da los? Zoff vor dem letzten „Fernsehgarten“? Zumindest regen sich vereinzelt Fans bei Facebook auf. Der Grund: Ihnen passt die Künstlerauswahl nicht. Genauer gesagt: Es missfällt ihnen, dass einzelne Künstler mehrfach eingeladen wurden, während ihre Lieblingssänger in dieser Saison noch nicht aufgetreten war.

Das sind die „Fernsehgarten“-Stars am Sonntag:

Bürger Lars Dietrich

David Garrett

Mandy Capristo

Gil Ofarim

Annett Louisan

Chima

Ela

Dirk Michaelis

Cat Ballou

Söhne Mannheims

Keimzeit

So singt Gil Ofarim am Sonntag bereits zum zweiten Mal in dieser Fernsehgarten-Saison auf dem Mainzer Lerchenberg. Er war schon am 10. Mai bei Kiwi aufgetreten, tut es heute Mittag erneut.

Zuschauer wünschen sich Sotiria

Bei Facebook kommentiert ein User: „ZDF-Fernsehgarten schade, dass ihr diese Saison einige Künstler doppelt eingeladen habt. Dazu gehört auch Gil Ofarim. Andere Künstler, die sehr gern gekommen wären (dazu gehört Sotiria) werden da glatt vergessen. Das ist sehr sehr schade und verbesserungswürdig. Wär schön, wenn ihr sie vielleicht doch noch einladen könntet.“

Und auch ein anderer Facebook-User scheint sich dem Sotiria-Fanclub angeschlossen zu haben. Er schreibt: „In der Tat stellt sich auch mir die Frage, warum Doppeleinladungen? Wir haben in Deutschland so viele phantastische Künstler, denen ebenfalls Gelegenheit gegeben werden sollte, sich musikalisch zu präsentieren! Sotiria gehört definitiv dazu!“

Die meisten Fans jedoch sind einfach nur traurig, dass der „Fernsehgarten“ schon wieder ein Ende hat.