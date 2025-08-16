Unwetter-Drama im „Fernsehgarten“: Kiwi spricht von Fake

Der ZDF-„Fernsehgarten“ ist der Deutschen liebste Sonntagmittag-Show. Millionen schalten ein, wenn Andrea Kiewel vom Mainzer Lerchenberg grüßt und die Stars der deutschen Musikszene in Mainz die Hüften kreisen lassen.

Auch an diesem Sonntag (27. Juli 2025) haben sich Andrea Kiewel und ihre „Fernsehgarten“-Gäste wieder einfallen lassen. Wir sind im Live-Ticker für dich dabei.

Der „Fernsehgarten“ im Liveticker

+++ Hier aktualisieren ++

14.07 Uhr: Und damit endet der verrückteste „Fernsehgarten“ seit 2019. In der nächsten Woche fällt der „Fernsehgarten“ leider aus. Das ZDF zeigt Sport.

14 Uhr: Irgendwie ist es schade und unterhaltsam zugleich. Knapp zwei Stunden mussten Kiwi und ihre Gäste improvisieren. Eine Wahnsinns-Leistung, die Tausende Zuschauer vor Ort verdient hätte.

13.40 Uhr: „Ist ein bisschen fake, diese Show“, gesteht Kiwi, als das ZDF tanzende Fernsehgarten-Besucher bei Mallorca-Sänger Schürze zeigt. Schließlich handelt es sich vor allem um Freunde und Familie der auftretenden Künstler.

13.35 Uhr: Das Gewitter ist vorbeigezogen. Kiwi und ihre Stars dürfen wieder aus ihrem Studio heraus. Der Lerchenberg ist wie leergefegt. Einzig Künstler und ihre Begleiter sowie Rettungskräfte sind noch auf dem Gelände.

13.15 Uhr: Weiß Kiwi, wo sie sich da gerade reingequatscht hat? Sie will mit Mickie Krause im Megapark auftragen. Wir werden dabei sein, Kiwi. Versprochen!

13.05 Uhr: Was ist eigentlich mit Rudi Cerne los? Anstatt die Partystimmung mitzunehmen, wirkt der Moderator vollkommen fehl am Platz. Fordert die Regie sogar auf, Lorenz Büffel aus dem Bild zu schieben. Das sehen auch die Zuschauer. „Ich habe wirklich Rudi Cerne immer sehr geschätzt von seiner Art und Haltung. Nur was er heute im Fernsehgarten macht, geht echt zu weit. Man merkt ihm richtig an, dass er so gar kein Bock hat“, schreibt ein Zuschauer bei „X“.

12.55 Uhr: Und die Festspiele gehen weiter. Anna-Maria Zimmermann, der neue Superstar im „Megapark“, steht auf der Bühne.

12.48 Uhr: So langsam füllt sich die Hütte. Nun kommt auch noch Oli P. Und die Stimmung steigt immer mehr.

12.41 Uhr: Kiwi scheint Spaß an der Anarchie zu finden. Die Ansagen der Regie ignoriert sie gekonnt, und schon dreht sich die Polonäse durchs kleine Evakuierungsstudio.

12.35 Uhr: Wir kommen der Sache näher. Die Stimmung steigt. Jürgen Milski steht nur noch in Boxershorts auf der Bühne. Was soll man an einem Sonntagmittag auch anderes machen?

12.30 Uhr: Irgendwie wirkt Rudi Cerne dezent fehl am Platz. Er spricht über Golf und Fußball, während wir doch nur die Ballermann-Sause wollen.

12.25 Uhr: Musik gibt es dennoch auf die Ohren. Jetzt auf der Bühne: Bill-Kaulitz-Ex Marc Eggers. Währenddessen schüttet es über den Lerchenberg in Strömen.

12.20 Uhr: Dieses Mal ist man beim ZDF besser vorbereitet. Kiwi ist mit ihren Mallorca-Stars in ein Studio gezogen. In der Hoffnung, dass das Gewitter schnell vorbeizieht. Dennoch ist die Trauer bei den Stars groß.

12.15 Uhr: Wir hatten es geahnt. Der „Fernsehgarten“ muss wegen des Gewitters geräumt werden. „Ich muss weinen“, stöhnt Andrea Kiewel, „die armen Zuschauer.“

12.05 Uhr: Muss man das jetzt verstehen? Andrea Kiewel hat sich zum Mallorca-„Fernsehgarten“ einen Co-Moderator an die Seite geholt. Der heißt jedoch nicht etwa Mickie Krause oder Ikke Hüftgold, sondern Rudi Cerne. Und erscheint bei der größten „Fernsehgarten“-Sause des Jahres in Hemd und Anzughose. „Wo bin ich hier reingeraten“, fragt sich auch der Moderator. Er habe nicht gewusst, dass es der Mallorca-„Fernsehgarten“ sei, als die Anfrage kam.

Rudi Cerne im „Fernsehgarten“. Foto: Screenshot ZDF

12 Uhr: Es geht los. Und die Lage eskaliert schon jetzt. Die Menschen rudern mitten auf der Bühne, tanzen wie wild im Publikum. Das kann nur eines bedeuten: Mallorca-„Fernsehgarten“.

11.05 Uhr: In einer Stunde geht es los. Bis dahin vertreiben wir uns die Zeit mit „Immer wieder sonntags“, und erfahren, was man laut Stefan Mross nicht mehr sagt. Hier die Auflösung.

Sonntag, 7.20 Uhr: Ungemütlich könnte sogar schon die Anreise derer werden, die früh in Mainz ankommen. So soll es zwischen 7 Uhr und 7.45 Uhr Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 Kilometern pro Stunde geben.

Samstag, 14 Uhr: Das sieht mal gar nicht gut aus. Ist der Sommer in diesem Jahr ein stetiges Auf und Ab, wird der Trend auch am Sonntag vor dem „Fernsehgarten“ nicht halten machen. Soll es in der ersten Hälfte von Kiwis Gute-Laune-Show noch trocken bleiben, warnt das Portal „wetter.com“ ab 13 Uhr vor Gewitter über Mainz (Stand: 26. Juli 2025).

Diese Stars feiern mit Kiwi den „Mallorca“-Fernsehgarten:

Mickie Krause

Lorenz Büffel

Oli. P

Anna-Maria Zimmermann

Vincent Gross & Olaf der Flipper

Frenzy

Malle Anja X Marc Eggers

Die Atzen

Tommy Fieber X Marry

Jürgen Milski

Der Zipfelbube & Almklausi feat. Magic Marco

Tim Toupet X Der Partycrasher

Schürze

Ab 13 Uhr liegt die Regenwahrscheinlichkeit sogar bei 80 Prozent. Rund 1,6 Liter Niederschlag pro Quadratmeter sollen über der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz runterkommen. „Wetter.com“ warnt für Sonntag sogar vor Starkregen im Süden und Westen des Landes. „Regional kann es so viel schütten, dass es Überflutungen geben kann. Keller, Unterführungen und Straßen können dann unter Wasser stehen“, so „wetter.com“.

Die Vorhersage weckt Erinnerungen an den Unwetter-„Fernsehgarten“ vom 28. Juli 2019. Damals feierte Kiwi wie auch an diesem Sonntag den „Mallorca-Fernsehgarten“. Aufgrund des starken Unwetters jedoch mussten die Zuschauer den Lerchenberg verlassen. Kiwi und Stars wie Jürgen Milski oder Mia Julia brachten die Sendung in einem nahegelegenen Studio zu Ende.